Ferrari Testarossa e Alfa Romeo Brera: la loro ex fabbrica ridotta ad un cimitero di auto

Ferrari Testarossa e Alfa Romeo Brera sono due tra le auto più famose e apprezzate realizzate da case automobilistiche italiane. Le due auto sono state prodotte da Pininfarina presso il suo stabilimento di San Giorgio Canavese in provincia di Torino che è stato aperto nel 1986. Questa fabbrica è stata poi chiusa nel 2011 a causa della decisione di Pininfarina di dedicarsi a consulenza e progettazione di carrozzerie per auto senza più produrre direttamente vetture. Da quel momento in poi la fabbrica è rimasta chiusa senza aver trovato un compratore.

L’ex fabbrica Pininfarina in cui venivano prodotte Ferrari Testarossa e Alfa Romeo Brera ridotta ad un cimitero di auto

Un recente video apparso su YouTube e realizzato dal canale Forgotten Buildings mostra lo stato di abbandono in cui versa attualmente la fabbrica che ormai si è trasformata in un vero e proprio cimitero di auto a dir poco spettrale. Fa davvero tristezza vedere le condizioni in cui versa questo impianto in cui un tempo venivano prodotte oltre a Ferrari Testarossa e Alfa Romeo Brera anche altre auto che fanno parte della storia dell’automobilismo come ad esempio Peugeot 406 Coupé, Cadillac Allante, Ford Focus CC e le Alfa Romeo Brera e Spider. Non a caso tra le tante auto abbandonate e ridotte ormai a dei veri e propri rottami vi sono moltissime auto della casa automobilistica del Biscione.

Nonostante sia stata abbandonata da più di dieci anni, la fabbrica conserva un aspetto abbastanza buono. Le macchine della linea di produzione sembrano pronte a riprendere il lavoro, mentre i robot appaiono in buone condizioni. Alcuni dei progetti per la realizzazione della Brera sono ancora presenti nelle loro postazioni.

L’ufficio dell’impianto, però, è in totale caos. Pare che i malviventi abbiano depredato l’edificio del rame e abbiano portato via i soldi delle sedie della mensa. Alcuni muri sono imbrattati di graffiti. Anche la pista di prova adiacente è ormai completamente ricoperta da una fitta vegetazione. Qui venivamo valutate le capacità delle auto e le loro sospensioni. Insomma una fine triste per l’ex impianto di Ferrari Testarossa e Alfa Romeo Brera.