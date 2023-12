Ferrari: René Lammers vince le FDA Scouting World Finals

L’edizione 2023 delle FDA Scouting World Finals, organizzate dalla Ferrari Driver Academy, si è rivelata estremamente competitiva, evidenziando un livello elevatissimo tra i giovani piloti partecipanti. Quest’anno, il talento olandese René Lammers ha attirato l’attenzione degli esperti di Maranello, conquistando il titolo nonostante fosse il meno esperto tra i concorrenti.

Lammers, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jan Lammers, ha dimostrato una straordinaria capacità nel mantenere un passo costante e nel controllo della vettura, qualità cruciali per un pilota in ascesa. La sua solidità mentale è stata un altro fattore chiave che ha impressionato gli esperti del cavallino rampante.

Ferrari: le FDA Scouting World Finals 2023 si concludono con la vittoria di René Lammers

La competizione ha visto Lammers prevalere su altri cinque giovani talenti provenienti da diverse parti del mondo: l’italiano Emanuele Olivieri, il filippino William Go, il brasiliano Pedro Clerot, il colombiano Pedro Juan Moreno e il taiwanese Enzo Yeh. Questa diversità geografica riflette l’impegno di Ferrari nel cercare talenti in tutto il mondo.

Nonostante la vittoria di René Lammers, gli ingegneri del programma giovani della casa automobilistica modenese hanno deciso di non inserire immediatamente il giovane pilota o altri finalisti nell’Academy, preferendo osservare i loro progressi nella stagione 2024. Questa scelta strategica dimostra la cautela e la meticolosità con cui il costruttore modenese seleziona i talenti per il suo prestigioso programma di formazione.

Marco Matassa, Head of Ferrari Driver Academy, ha espresso grande soddisfazione per il livello di competizione visto quest’anno, lodando Lammers per il suo eccezionale rendimento nonostante la minore esperienza. Ha inoltre elogiato gli altri finalisti per la loro determinazione e ha augurato a tutti un futuro prospero nel motorsport.

Le FDA Scouting World Finals si confermano così come un appuntamento cruciale per lo scouting di talenti nel mondo del motorsport, con la Ferrari Driver Academy sempre al centro della scena nel processo di identificazione e sviluppo dei futuri campioni di Maranello.