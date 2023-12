Stellantis: grazie ad Alfa Romeo e DS consolida la sua presenza nella top 10 premium in Spagna

Il cluster premium del gruppo automobilistico Stellantis, composto attualmente da DS Automobiles e Alfa Romeo, rafforza fino a novembre la sua posizione nella ‘top 10’ del mercato premium spagnolo, che raggiunge 156.000 immatricolazioni con una crescita del 22,1 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2022, e una quota di mercato del 18 per cento.

Stellantis si conferma nella top ten del mercato auto premium in Spagna grazie a DS Automobiles e Alfa Romeo e attende Lancia

Nello specifico, DS si colloca all’ottava posizione della classifica, con 3.643 unità vendute fino a novembre, per cui si stima di raggiungere le 4.000 unità a fine anno, mentre Alfa Romeo termina la classifica in decima posizione, con 2.711 unità immatricolate finora quest’anno, per cui il 2023 dovrebbe concludersi con più di 3.000 unità immatricolate. I due marchi di Stellantis insieme hanno il 4,3 per cento del mercato premium.

Per quanto riguarda il mercato elettrificato premium, dominato da Tesla, DS si colloca al settimo posto, con 1.439 unità fino a novembre, mentre Alfa Romeo ha venduto 319 unità e si trova all’undicesimo posto. Nel segmento dei SUV C ibridi plug-in, la DS 7 è il quarto più venduto, con 923 unità, mentre l’Alfa Romeo Tonale, l’unica elettrificata dell’azienda, è il sesto più venduto, con 319 unità.

Così, l’anno prossimo Alfa Romeo presenterà il suo primo veicolo 100% elettrico (BEV), mentre nel 2027 tutta la sua gamma sarà BEV. Per quanto riguarda la rete di concessionari, l’azienda italiana di Stellantis dispone di 45 punti in Spagna, mentre mira a raggiungere i 50 concessionari nel 2024.

Per quanto riguarda DS, ha un’opzione elettrificata per ogni modello, con tre versioni PHEV della DS 7 e solo offerte PHEV nella DS 9. Inoltre, hanno presentato una nuova collezione per il primo trimestre del prossimo anno, con ‘motori ibridi leggeri’ (MHEV) e BEV per la DS 4 e un nuovo modello a fine anno che sarà BEV e avrà più di 700 chilometri di autonomia. DS dispone di 35 negozi in Spagna, e conta di aggiungere quattro nuove aperture l’anno prossimo secondo quanto confermato da Stellantis.

Alfa Romeo, Lancia e DS

Lancia, il famoso brand italiano di auto di lusso, rientrerà nel mercato spagnolo nel 2024 con la sua Ypsilon totalmente elettrica, che verrà fabbricata nella fabbrica di Figueruelas (Zaragoza). Il modello preliminare di questa vettura, la Lancia Pu+Ra HPE, è stato svelato a Madrid a metà del 2023.

Lancia, il prestigioso marchio italiano di veicoli di lusso, ha già definito la sua rete di vendita per il 2024 con otto concessionari che apriranno nella seconda metà dell’anno. In seguito, nel 2025 lancerà la Lancia Ypsilon HF, nel 2026 la Gamma (BEV) e nel 2028 la Delta, tutte BEV. L’impresa ha evidenziato che Lancia sarà il brand di Stellantis con la quota maggiore di materiali riciclati.