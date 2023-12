Peugeot 208: Mopar lancia un catalogo di accessori dedicato

La Peugeot 208 si distingue ora ulteriormente grazie alla collaborazione con Mopar, riconosciuta globalmente per la sua eccellenza nella personalizzazione automobilistica. Questa sinergia introduce oltre 35 accessori esclusivi, elevando la 208 a nuovi livelli di distinzione ed esclusività nel mercato brasiliano.

L’esperienza di guida della vettura, già nota per il suo design distintivo e la tecnologia avanzata, si arricchisce ora di un’identità unica grazie agli accessori Mopar. Questo ampliamento dell’offerta permette ai clienti di personalizzare il loro veicolo in linea con le loro preferenze individuali.

Peugeot 208: la vettura francese riceve l’attenzione di Mopar

Il nuovo Pack Launch è un kit opzionale presentato al lancio, che comprende elementi come spoiler, minigonne laterali e altri dettagli per 4330 R$ (807,86 €). Questo pacchetto esalta ulteriormente l’aspetto sportivo e distintivo del modello della casa automobilistica francese.

Con oltre 35 articoli a disposizione, la gamma spazia da elementi di sportività e tecnologia a quelli per il comfort e lo stile. Gli accessori come il portapacchi Jetbag, i caricatori USB esclusivi Peugeot e gli eleganti appendiabiti in metallo cromato, sono progettati per migliorare sia l’aspetto estetico che le funzionalità del veicolo.

Il catalogo proposto da Mopar include innovazioni come l’allarme Keyless con sensori ultrasonici e viti antifurto per le ruote, aumentando la sicurezza della Peugeot 208 contro furti e intrusioni. Articoli come le modanature laterali, il sistema di chiusura automatica dei vetri e il modulo Tilt Down per lo specchietto retrovisore, rendono la 208 ancora più comoda e funzionale per l’uso quotidiano.

La vettura, disponibile nelle concessionarie in tutto il Brasile, viene offerta ad un prezzo di partenza di 75.990 R$ (14.177,65 €). Le motorizzazioni disponibili le opzioni MT da 1 litro, AT da 1.6 litri, 100% elettrica e la recente Turbo con motore T200 da 130 CV con cambio CVT a 7 velocità, disponibili negli allestimenti Allure, Style e Griffe.

La partnership tra Peugeot e Mopar (entrambi brand di Stellantis) rappresenta un passo significativo per la Peugeot 208 nel mercato brasiliano, unendo l’eleganza francese con la raffinatezza e l’innovazione di Mopar, offrendo ai clienti un’esperienza di possesso e personalizzazione senza precedenti.