Stellantis: lo stabilimento di Mangualde registra il miglior anno produttivo della sua storia

Un mese prima della fine dell’anno, Stellantis Mangualde ha prodotto 78.541 veicoli tra gennaio e novembre, il volume di produzione più alto di sempre. Nei primi undici mesi dell’anno, la produzione è aumentata del 10% rispetto allo scorso anno e supera i 77.607 veicoli prodotti nel 2019, che è stato, ad oggi, il miglior anno di produzione della Fabbrica.

Stellantis Mangualde rappresenta attualmente il 26,3% dei veicoli prodotti in Portogallo

Stellantis Mangualde rappresenta attualmente, secondo i dati ACAP, il 26,3% dei veicoli prodotti in Portogallo e il 95% di questo volume è destinato al mercato estero. Questo fatto evidenzia la crescente importanza che Stellantis Mangualde riveste nell’economia nazionale, rafforzando la sua importanza nello sviluppo del tessuto imprenditoriale e industriale della regione centrale.

Attualmente la Fabbrica assicura la produzione di veicoli commerciali leggeri e versioni passeggeri Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo Van/Berlingo, Opel Combo Cargo/Combo e Fiat Doblò/e-Doblò. “Questo risultato è il frutto dell’impegno e della dedizione del nostro team di professionisti, ma anche del continuo processo di ammodernamento degli impianti e di ottimizzazione del processo produttivo, ha affermato Christian Teixeira, Direttore del Centro di Produzione Mangualde di Stellantis .

In linea con il piano “ Dare Forward 2030 ” di Stellantis e i suoi ambiziosi obiettivi per il 2030, a partire dal prossimo anno, Mangualde inizierà a produrre, in grande serie, auto completamente elettriche dei marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot (modelli Citroën ë-Berlingo Van /ë-Berlingo, Fiat e-Doblò, Peugeot E-Partner/E-Rifter, Opel Combo Cargo Electric e Combo Electric), nelle versioni commerciale leggero e passeggeri.

Ciò sarà possibile grazie alla continua trasformazione e ammodernamento dello stabilimento, con nuove strutture e ottimizzazione dell’area industriale, con un investimento di 30 milioni di euro. Il piano strategico “Dare Forward 2030 ” prevede inoltre una drastica riduzione della metà delle emissioni di CO 2 entro il 2030, rispetto ai parametri del 2021, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, con una compensazione percentuale di una sola cifra per le emissioni rimanenti.

“Il Centro di Produzione di Mangualde contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO 2 , non solo in termini di produzione di veicoli elettrici, ma anche attraverso i suoi diversi processi produttivi e lungo l’intera catena del valore, aggiunge Christian Teixeira. “Ne sono esempi l’uso di energia sostenibile e la realizzazione di un parco fotovoltaico per l’autoconsumo, che consentirà di evitare 2.500 tonnellate di emissioni annue di CO 2. Puntiamo inoltre a sviluppare nuovi progetti nel campo dell’energia verde e, a tal fine, sono allo studio sempre più soluzioni basate sull’energia eolica o sull’idrogeno”.

Primo stabilimento di assemblaggio di automobili fondato in Portogallo nel 1962, il Centro di produzione di Mangualde ha già prodotto più di 1,5 milioni di veicoli, di 24 modelli diversi. Ad oggi conta una forza produttiva composta da circa 900 dipendenti che, suddivisi su tre turni, producono mediamente 363 veicoli al giorno.