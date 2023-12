Stellantis inizia dicembre come leader nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Stellantis e i suoi marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot rappresentano più di un terzo dei veicoli commerciali immatricolati in Spagna finora quest’anno. Una quota di mercato che dà l’idea della leadership del Gruppo automobilistico in questa tipologia di vetture, tradizionalmente rivolte alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma con sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o ai godersi momenti di svago.

Con 46.673 immatricolazioni nei primi undici mesi dell’anno e una quota di mercato del 34,9%, Stellantis è leader nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Stellantis ha chiusto il mese di novembre con un totale di 46.673 immatricolazioni di veicoli commerciali, che rappresentano una quota di mercato del 34,9 per cento. Numeri che migliorano se si considera il solo mese di novembre, mese in cui Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 37,6 per cento, con un totale di 5.472 immatricolazioni. Nel mercato emergente dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis riesce a raggiungere 3.980 immatricolazioni tra gennaio e novembre, il 147 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali in quel Paese. Nel sito produttivo di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche. Insomma fino ad ora sicuramente un’annata brillante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe in Spagna dove domina in questo segmento chiave per il mercato che nel futuro prossimo dovrebbe avere un peso sempre più rilevante. Vedremo se nel 2024 le cose miglioreranno ulteriormente per l’azienda che vuole diventare sempre più leader di mercato e che sa bene che la Spagna rimane uno dei mercati più importanti in assoluto a livello europeo.