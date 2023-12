Stellantis: ecco i numerosi servizi connessi offerti dalle sue auto

I marchi Stellantis sfruttano le crescenti possibilità della tecnologia applicata ai veicoli connessi, proponendo un ecosistema di funzioni e applicazioni in continua crescita per “rendere più sicura la guida, più semplice la vita, emozionante il viaggio”. Con l’organizzazione interna di sviluppo software e la collaborazione di partner scelti, il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares propone ai propri clienti una vasta gamma di applicazioni per la sicurezza, l’assistenza in caso di emergenza, la manutenzione digitale, l’intrattenimento e la navigazione avanzata.

Gli attuali veicoli Stellantis offrono numerosi servizi connessi che semplificano la vita a bordo

Inoltre, un numero crescente di aggiornamenti da remoto over-the-air (OTA) permette ai veicoli Stellantis di adattarsi nel tempo, tenendo le funzioni sempre aggiornate, migliorandole e anche introducendone di nuove in futuro. I clienti oggi vogliono che le auto siano sempre connesse e soddisfino perfettamente le loro esigenze: il veicolo diventa un’estensione della loro vita, proprio come il telefono cellulare.

La transizione alla propulsione elettrica può essere facilitata dai servizi connessi, che forniscono in tempo reale le informazioni sull’autonomia residua, consigliano il percorso più adatto per risparmiare batteria e assistono nella ricerca e nella prenotazione dei punti di ricarica. I servizi connessi offerti dalle auto di Stellantis sono vantaggiosi anche per i clienti delle flotte, perché contribuiscono a minimizzare i tempi di fermo dei veicoli, a selezionare i viaggi più efficienti, a indicare ai conducenti come ridurre i consumi e le emissioni, e a programmare la manutenzione.

La comunicazione tra l’utente, il veicolo e l’ambiente circostante è resa più facile ed efficace dai servizi connessi Stellantis, che sono soluzioni digitali che permettono di interagire con il veicolo anche da lontano, grazie a funzioni che estendono le modalità di comunicazione. Tra i servizi connessi più importanti nelle auto di Stellantis segnaliamo: My Alert, Remote-Controls, OnDemand services, E-ROUTES, Voice interactions on board.

L’esperienza della mobilità è trasformata dal software, che facilita l’uso delle nuove tecnologie che aiutano a aumentare produttività e sicurezza sui veicoli. Come previsto nel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis mira a raggiungere, entro il 2030, 34 milioni di veicoli connessi e circa 20 miliardi di euro di fatturato annuo legati ai servizi software a livello mondiale.

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia ha commentato dicendo che negli ultimi anni il mercato dell’auto ha dovuto fare i conti con sfide impegnative dovute principalmente ai grandi cambiamenti che mobilità e veicoli stanno affrontando. Ora che le innovazioni si stanno finalmente consolidando diventando la nuova normalità la sfida è quella di garantire auto connesse sempre più performanti in maniera da migliorare la qualità della vita dei clienti semplificando la vita a bordo.