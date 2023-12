Citroën ha vinto tre premi ai Car Design News People Awards

Citroën ha ricevuto tre importanti riconoscimenti ai Car Design News People Awards 2023, svoltisi a Londra il 7 dicembre. I premi sono andati al rivoluzionario concept Citroën OLI, apprezzato per le sue qualità innovative, sostenibili e visionarie e per una progettazione intelligente. Promossi da Car Design News (CDN) People, che premia l’eccellenza nel design in tutte le fasi del processo, hanno onorato il Citroën Design Team in 3 categorie: il Design Team più sostenibile, il Miglior Interior Design Team e il Miglior Design Esterno. Team. Il percorso della casa francese ai Car Design News People Awards 2023 è iniziato lo scorso luglio quando il Citroën Design Team ha presentato il concept OLI in tre categorie su 15: Best Exterior Design Team, Best Interior Design Team e Most Sustainable Team.

Il Citroën Design Team è stato premiato per la sua concept car OLI [All-ë] dai Car Design News People Awards

OLI mostra una nuova visione del design per Citroën. Il team di progettazione ha privilegiato la funzionalità nel realizzare un veicolo flessibile con molto spazio interno che si adatta a diverse situazioni, dalla limousine di famiglia all’avventuriero urbano o al partner di lavoro. Il design di OLI sottolinea il peso leggero, la resistenza elevata e la durata, con cofano piatto, tetto e pannelli posteriori del “pick-up”. Il parabrezza verticale minimizza l’uso del vetro, diminuendo il peso e l’irraggiamento solare. Le porte anteriori uguali e leggere aumentano l’efficienza. OLI presenta il nuovo emblema Citroën, che richiama il logo del 1919, con caratteristici moduli di illuminazione anteriore e posteriore che sarebbero diventati progressivamente parte dei futuri modelli di produzione. Il design armonizza forma e funzione, offrendo adattabilità ed efficienza in vari contesti.

OLI mira alla valutazione del ciclo di vita “eccellente” e propone quindi una visione innovativa del futuro della mobilità elettrica. Progettata per mettere in discussione lo status quo attraverso l’uso di materiali riciclabili e processi produttivi più semplici, OLI esprime tutta l’inventività e la creatività per cui Citroën è nota. I sedili, per esempio, sono di costruzione facile e sono composti dall’80% di parti in meno rispetto a un sedile normale e da materiali riciclati. Si prevede che i suoi pneumatici concept durino fino a 500.000 km per tutta la loro vita, grazie a una carcassa e un battistrada sostenibili che possono essere rinnovati due volte nel corso della loro vita.

Il numero di componenti necessari per porte e sedili è diminuito per semplificare i processi produttivi e ridurre il peso. L’uso innovativo di materiali responsabili, leggeri e riciclati, e un processo di produzione più semplice e sostenibile, dimostrano come OLI sia progettato con il minimo impatto sull’ambiente, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze di diversi stili di vita.

Le sue qualità di design hanno portato Citroën tra i finalisti, fino alla cerimonia di premiazione svoltasi a Londra il 7 dicembre, dove il Design Team Citroën, rappresentato da Pierre Leclerc, Direttore del Design Citroën, Pierre SABAS, Designer di Concept Cars, e Raphael Doukhan, Designer degli Esterni, ha ottenuto il premio Most Sustainable Design Team, il premio Best Interior Design Team e il premio Best Exterior Design Team.

“Sono molto contento di ricevere questi tre importanti premi per il concetto OLI, a nome del team di design Citroën. Questo riconoscimento dimostra la dedizione costante e l’ingegno del nostro team di design. In Citroën, siamo sempre stati pionieri nell’innovazione, e questi confermano il nostro impegno per un design sostenibile e lungimirante. Il concetto OLI non solo esprime la nostra visione per la mobilità del futuro, ma anche la capacità del nostro team nella creazione di veicoli flessibili ed efficienti”, ha dichiarato Pierre Leclercq, Responsabile del Design Citroën.