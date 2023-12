Alfa Romeo: con le future generazioni tante novità per Giulia e Stelvio

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tante novità. La prima ad arrivare sarà nel 2024 Alfa Romeo Brennero, un SUV compatto che si collocherà alla base della futura gamma della casa automobilistica del Biscione con un prezzo di partenza tra i 25 mila e i 29 mila euro. A seguire però si pensa già ad altre due novità molto importanti. Ci riferiamo alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio.

Tante novità in arrivo per il Biscione con le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Queste due auto sono state già confermate ufficialmente lo scorso anno dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Sappiamo già che saranno prodotte in Italia quasi certamente presso lo stabilimento di Cassino e che saranno solo elettriche al 100 per cento. La piattaforma prescelta per entrambe è la STLA Large che permetterà alle due auto di avere una gamma di motori piuttosto vasta. Si andrà dai 350 cavalli della versione entry level fino agli oltre mille della Quadrifoglio. Le due auto rispetto alle versiono attuali offriranno molte novità sia dal punto di vista del design che da quello teconologico.

Il design sarà più sportivo ed incentrato sull’aerodinamica sia per Giulia che per Stelvio. Tra le due quella che potrebbe cambiare maggiormente è proprio la berlina di segmento D di cui si vocifera un cambio abbastanza netto di design. Più evolutivo invece dovrebbe essere il cambiamento di Stelvio che a lungo unico SUV di Alfa Romeo adesso farà parte di una nutrita gamma di modelli di questo tipo che poi nei prossimi anni accoglierà anche un modello più grande.

Il debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio avverrà rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Già verso la fine del prossimo anno potrebbero arrivare indizi importanti su quello che sarà l’aspetto di queste due auto e le loro caratteristiche principali.