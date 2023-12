Nuova Fiat Panda in Serbia: cresce la preoccupazione a Pomigliano

Questa mattina vi abbiamo dato la conferma ufficiale che la nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac dove fino allo scorso anno veniva prodotta la Fiat 500L. La notizia era già nell’aria da tempo ma nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte del Presidente della Serbia Aleksandar Vucic. Questa notizia sta facendo crescere la preoccupazione di lavoratori e sindacati nello stabilimento Stellantis di Pomigliano dove viene prodotta l’attuale generazione di Panda.

I sindacati criticano la scelta di Stellantis di produrre la nuova Fiat Panda in Serbia

La decisione di produrre la nuova Fiat Panda in Serbia è stata criticata dalla Fiom-Cgil, che ha sottolineato il ruolo positivo che la produzione dell’attuale Panda ha avuto per lo stabilimento di Pomigliano, che ha evitato la cassa integrazione e ha impiegato circa 1200 lavoratori provenienti da altri siti italiani. Samuele Lodi, segretario nazionale del sindacato, ha definito la scelta “inaccettabile” e ha espresso la contrarietà dei lavoratori italiani di Stellantis. Il 6 dicembre ci sarà un incontro con Stellantis e il governo, che sarà un momento importante per affrontare le preoccupazioni dei lavoratori italiani e capire le prospettive future della produzione automobilistica in Italia.

Immagine d’archivio

«Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato ieri alla stampa che la nuova Fiat Panda elettrica sarà prodotta in Serbia, confermando così che il destino degli stabilimenti italiani, dei posti di lavoro e delle produzioni dipende da decisioni prese altrove. Le lavoratrici e i lavoratori di Pomigliano d’Arco, che per anni hanno subito l’uso degli ammortizzatori sociali, perché la sola Panda non era sufficiente, si sentono di nuovo minacciati nel loro futuro. Il sito di Pomigliano d’Arco non può e non deve essere messo in discussione» scrivono Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil Napoli e Mario di Costanzo, responsabile del settore automotive della sigla sindacale.

L’attuale Panda dovrebbe continuare ad essere prodotta a Pomigliano fino a fine 2026. La vettura per differenziarsi dalla nuova Panda potrebbe cambiare nome e diventare “Pandina”. Dopo quella data non è chiaro cosa accadrà a Pomigliano e quale modello potrebbe prendere il posto della vettura di Fiat per garantire la piena occupazione dello stabilimento.