Citroën C5 Aircross vince il premio Car of the Year 2024 di Carwow Family Values

Citroën C5 Aircross è stata nominata vincitrice del premio “Family Values” di carwow ai carwow Car of the Year Awards 2024. Riconosciuta per la sua praticità, comfort e prezzi competitivi rispetto ad altri rivali sul mercato, la vettura di Citroen è stata scelta come vincitrice dalla giuria di esperti di carwow.

Oltre alla prestigiosa vittoria nella categoria Citroën C5 Aircross, carwow ha riconosciuto Citroën C5 X nella categoria “Comfortable Cruiser”, mentre Citroën come marchio è stato altamente elogiato nella categoria “Marchio dell’anno” di carwow. I premi Carwow “Car of the Year” mettono in luce le migliori auto disponibili mentre gli automobilisti guardano avanti al nuovo anno, con solo 11 modelli che ricevono il pluripremiato sigillo di approvazione.

Mat Watson, Chief Content Officer di carwow, ha dichiarato: “La Citroën C5 Aircross è un vero affare, una qualità fondamentale per un ottimo veicolo familiare. Ma soddisfa anche tutta una serie di altri aspetti importanti, perché è comoda, pratica, ha una posizione di guida dominante e ha anche un sacco di stile francese chic. I prezzi molto competitivi di Citroën fanno sì che C5 Aircross sia più accessibile che mai e rappresenti un’ottima scelta per chiunque cerchi un trasporto familiare”.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Siamo lieti che C5 Aircross continui a stupire i conducenti e gli esperti del settore. Il premio “Family Values” di carwow evidenzia la praticità della C5 Aircross che è stata apprezzata da molti automobilisti su e giù per il paese. Vorremmo ringraziare carwow per il loro continuo riconoscimento e supporto mentre cerchiamo di continuare a fornire un’ampia gamma di modelli adatti a tutti i conducenti”.

La Citroën C5 Aircross è stata presentata all’inizio di quest’anno con un nuovo propulsore ibrido, con un migliore risparmio di carburante e l’offerta di guida esclusivamente elettrica in ambienti urbani. Oltre al nuovo propulsore ibrido da 48 V, C5 Aircross è ora disponibile anche con il nuovo livello di allestimento della Serie ë, che offre ai conducenti una scelta più ampia, uno stile distintivo e livelli migliorati di capacità tecnologiche.