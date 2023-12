Maserati annuncia una partnership esclusiva con Colmar

La nuova collaborazione tra Maserati, il prestigioso brand modenese noto per la sua eredità nel mondo delle auto sportive, e Colmar, un’icona nel settore dell’abbigliamento invernale, ha portato alla creazione dell’esclusiva capsule collection neve. Questa partnership rappresenta un connubio tra due pilastri dell’eccellenza italiana, unendo la passione per l’innovazione e le prestazioni di alta gamma.

La collezione, nata dall’incontro di due mondi apparentemente diversi, si ispira al programma di personalizzazione Fuoriserie del Tridente, con particolare attenzione alle linee Corse e Futura. Il focus di questa sinergia è quello di trasmettere la gloriosa eredità racing del costruttore modenese e la sua costante ricerca nel campo tecnologico.

Maserati: debutta la nuova capsule collection neve realizzata con Colmar

L’offerta comprende articoli sia per uomo che per donna, tra cui giacche da sci, salopette e pantaloni, caratterizzati da elevati standard di impermeabilità e traspirabilità, tipici del DNA di Colmar. A completare la collezione troviamo sweatshirt in pile termico e cappelli in lana, tutti impreziositi dai distintivi loghi ricamati che rappresentano il sodalizio tra le due eccellenze italiane.

La collezione Corse presenta una palette colori che varia dal bianco al grigio, con vivaci inserti rossi che richiamano l’adrenalina e lo spirito delle auto da corsa. Al contrario, la serie Futura si contraddistingue per tonalità come il grigio lavagna e il grigio perla effetto satin, esprimendo una visione più contemporanea e raffinata.

Questa collezione è disponibile in esclusive boutique Colmar in città come Milano, Torino, Bolzano, Parigi, e in rinomate località sciistiche come Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Kitzbuhel. In aggiunta, è possibile trovare questi articoli nell’ambito showroom Maserati a Modena, testimoniando l’importanza strategica che il marchio di Stellantis conferisce a questa collaborazione.

La nuova capsule collection neve Colmar x Maserati è una testimonianza dell’unione di due mondi che condividono una passione per il lusso, l’eleganza e le alte prestazioni, elementi che sono da sempre sinonimo di qualità e prestigio nell’ambito del made in Italy.