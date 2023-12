Noleggio a lungo termine: gli italiani preferiscono le utilitarie

Il noleggio a lungo termine sta emergendo come una soluzione di mobilità sempre più popolare in Italia, come dimostra l’analisi dei dati relativi a Guido Lascelta, il primo comparatore online dedicato alle offerte di noleggio veicoli.

Questa tendenza riflette un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori, orientato verso un utilizzo più flessibile e meno impegnativo delle auto rispetto alla tradizionale proprietà.

Noleggio a lungo termine: cresce l’interesse in Italia verso questo tipo di soluzione

La piattaforma, sviluppata dalla start-up Mobility Ecolution, ha attirato oltre 90.000 utenti unici in soli nove mesi, segno di un crescente interesse per il noleggio a lungo termine. Questi utenti, prevalentemente maschi e residenti in grandi città come Milano e Roma, mostrano una tendenza alla scelta di vetture attraverso dispositivi mobili (85% degli accessi), evidenziando la crescente digitalizzazione del settore automobilistico.

Le statistiche di Guido Lascelta rivelano che le vetture più ricercate per il noleggio a lungo termine includono modelli come Fiat Panda, Renault Clio e Lancia Ypsilon, suggerendo una preferenza per auto pratiche e di dimensioni ridotte, adatte per l’ambiente urbano.

Inoltre, la diversificazione delle alimentazioni tra i modelli disponibili, che comprende opzioni diesel, benzina, ibride ed elettriche, rispecchia la crescente attenzione verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Secondo Angelo Simone – CEO di Mobility Ecolution, la richiesta di noleggio a lungo termine è in crescita, con gli utenti che cercano formule economicamente sostenibili e un confronto diretto tra le diverse offerte del mercato. Il noleggio a lungo termine rappresenta quindi non solo una scelta pragmatica per molti automobilisti, ma anche un passo verso una mobilità più sostenibile e consapevole.

Questo scenario del noleggio a lungo termine riflette una visione di mobilità smart, sicura e sostenibile, in linea con le tendenze globali del settore automotive e con l’evoluzione delle esigenze e delle aspettative dei consumatori.