Leasys lancia Easy Way e rende il noleggio a lungo termine accessibile a tutti

Leasys, la società di noleggio a lungo termine del gruppo Stellantis, ha lanciato Easy Way. Si tratta di una nuova formula di mobilità che si propone di rendere il noleggio a lungo termine conveniente e completo. Easy Way si basa sul modello delle compagnie aeree low cost, che offrono un servizio essenziale e senza fronzoli, ma con tutti i vantaggi di un prodotto full service.

Easy Way è la nuova formula di Leasys che rende il noleggio a lungo termine accessibile a tutti

Easy Way è disponibile su una selezione di modelli dei marchi Fiat, Lancia, Opel e Citroen, appartenenti ai segmenti A, B e C. Il canone mensile include un set base di servizi che garantiscono la più completa mobilità: dalla copertura RCA all’assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria al servizio di infomobilità I-Care, fino all’utilizzo dell’App UMove a titolo completamente gratuito per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati ad esso.

Easy Way è dunque una formula davvero accessibile da punto di vista economica, che rappresenta dunque un qualcosa di perfettamente compatibile ed in linea con il piano strategico di Stellantis denominato Dare Forward 2030 , che ha come obiettivo quello di garantire ai suoi clienti soluzioni di trasporto che siano accessibili a tutti, ma soprattutto sicure ed anche particolarmente efficienti. Inoltre, il fatto che questa nuova formula sia così acessibile rappresenta al meglio il concetto di “democratizzazione”, con il quale il gruppo automobilistico mira ad offrire le soluzioni più innovative a tutti, assicurando una mobilità che sia davvero sostenibile.

Easy Way rappresenta dunque la soluzione ideale sia per coloro che conoscono già i vantaggi del NLT sia per quanti vogliono avvicinarsi a questa nuova modalità di vivere l’automobile, senza il vincolo della proprietà, ma pagando un canone non troppo elevato e con tutti i servizi essenziali inclusi garantendosi così una esperienza di guida non solo immediata ma libera da tutti gli stress.