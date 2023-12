Mercato auto in Italia: novembre 2023 chiude con un +16,2%

Analizzando i dati recentemente pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi al mercato auto in Italia, emerge un panorama complesso e dinamico per il mese di novembre e per l’anno 2023 fino a questo momento.

La crescita del 16,2% nelle immatricolazioni di auto nuove rispetto allo stesso periodo del 2022, con un totale di 139.278 unità, indica una ripresa significativa nel settore. Tuttavia, questa ripresa va vista nel contesto di una riduzione complessiva rispetto al 2019.

Mercato auto in Italia: in tutto il mese scorso sono state vendute quasi 140.000 vetture

Le dichiarazioni di Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, evidenziano alcune sfide chiave nel settore. La mancanza di un impatto sostanziale del segmento elettrico nel trainare le vendite e l’aumento delle autoimmatricolazioni di veicoli a bassissime emissioni, unite ai problemi logistici che influenzano le consegne, creano uno scenario complesso per i concessionari e i clienti.

De Stefani ha sottolineato inoltre la necessità di rivedere gli incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 in Italia, proponendo un aggiornamento del piano Ecobonus e una revisione della fiscalità dell’auto aziendale per stimolare la transizione ecologica.

Dal punto di vista delle alimentazioni, la quota di mercato delle auto elettriche è aumentata, seppur in modo contenuto, mentre le auto ibride plug-in hanno registrato un calo. Queste ultime hanno mantenuto la leadership del mercato, seguite dai modelli a benzina, che hanno visto un incremento. Le auto a diesel, metano e GPL hanno mostrato andamenti diversi, con un calo significativo per il metano.

Parlando dei canali di vendita, il segmento privato mostra un incremento significativo, così come le immatricolazioni a società. Il noleggio, invece, ha registrato un modesto aumento. Un dato interessante è l’alta percentuale di immatricolazioni negli ultimi tre giorni di novembre, che può indicare strategie di vendita concentrate verso la fine del mese.

Questi dati riflettono un mercato in evoluzione, con tendenze che variano significativamente tra diversi tipi di alimentazione e canali di vendita. L’incremento delle vendite di auto nuove a novembre è un segnale positivo, ma le sfide legate alla transizione ecologica e ai problemi logistici rimangono preponderanti. La necessità di un dialogo con il Governo per affrontare questi problemi e stimolare un ulteriore sviluppo del mercato è evidente.