Dodge: la Germania ospita il terzo episodio di “IN//OUT”

Prosegue il progetto editoriale europeo “IN//OUT”, il viaggio di Dodge attraverso il continente incentrato sulla comunicazione con un contesto e un pubblico diversi. Dopo aver conosciuto territori e appassionati provenienti da Italia e Svezia, il terzo episodio è interamente ambientato in Germania. Ida Zetterström, testimonial del Brand all’interno del progetto, è ospitata nella città di Jena, immersa nel caratteristico paesaggio della Turingia. Il noto dragracer arriva questa volta a bordo di una fantastica edizione limitata, un’esclusiva Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Jailbreak della serie “Last Call” motorizzata da 807 CV e si ferma davanti alla fabbrica ChromeCars.

Ad accoglierla Chris, il terzo appassionato di muscle car del progetto editoriale, che lavora con passione in questo team che si identifica come un archeologo automobilistico: il loro compito, infatti, è scoprire veicoli rari o unici, vere e proprie icone del cinema e delle corse. L’unità di stoccaggio contiene un’incredibile selezione di auto e, in compagnia di Chris, Ida esplora alcune delle Dodge più rare e coperte di tutti i tempi, tutte ospitate in questa collezione esclusiva. In particolare, un’iconica Orange RT Charger del ’69 con il numero 01 sulla portiera e una Black Charger RT, un’auto particolare utilizzata in un film del ’68 e sopravvissuta a tutte le riprese.

Un luogo che raccoglie e racconta la pura passione per le muscle car e per la storia del marchio Dodge, che caratterizza tutte le persone che con dedizione vi lavorano, e che emerge durante la consueta sfida “IN//OUT”, in cui Chris sceglie come Gli aggettivi distintivi di Dodge: INdependent, INtense, INspiring, INcomparable.

Poi arriva finalmente il momento di provare su strada la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Jailbreak “Last Call”: lungo le strade della campagna tedesca, Ida fa guidare a Chris questa vera instant classic e lui se ne innamora, rimarcandone il sound grintoso, l’ottima sensazione del volante e il livello di comfort che offre, molto importante quando devi percorrere grandi distanze. Dopo questo viaggio, Chris decide di unirsi alla “Brotherhood of Muscle”. Il prossimo passo di questo progetto internazionale, il quarto episodio, sarà ambientato nello splendido scenario della Lapponia.

Protagonista del terzo episodio è un’iconica edizione limitata: una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye della serie “Last Call”, dotata del pacchetto Jailbreak. In occasione di “Last Call”, Dodge aveva deciso di estendere il pacchetto Jailbreak anche alla Challenger da 717 cavalli e alla Charger SRT Hellcat, offrendo agli appassionati possibilità di personalizzazione davvero illimitate per costruire la propria muscle car, con una personalizzazione unica di ogni singolo dettaglio. Il motore V8 sovralimentato da 6,2 litri di questo veicolo, invece, è alimentato da 807 CV, 601 kW e 959 Nm a 4.500 giri/min. Caratteristiche che lo rendono fantastico anche per gli appassionati e non solo per i collezionisti.

Inoltre, la livrea distintiva presenta un colore speciale, chiamato Sinnamon stick, dal colore arancio-marrone ramato. Inoltre, non può passare inosservato grazie ai suoi cerchi leggeri da 20″ x 11″ neri a bassa lucentezza, freni a pinza anteriori Brembo a 6 pistoncini, blocco della linea, sospensioni con smorzamento adattivo, sospensioni da competizione widebody, modalità di guida configurabili SRT®, SRT ® Power Chiller, fari illuminati Air-Catcher, Launch Control con Launch Assist. Disponibili in 14 colori esterni, Dodge Challenger e Charger SRT Hellcat e Redeye vantano esclusivi sedili in Alcantara/Laguna.