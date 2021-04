Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye sfida una Challenger Drag Pak | Video

Con 808 CV di potenza e 959 nm di coppia massima, la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye è una delle muscle car più potenti d’America. Basti pensare che nella gamma del marchio di Stellantis si posiziona solo sotto la Super Stock.

Grazie alle sue componenti di origine Demon, la vettura riesce ad essere parecchio veloce nel quarto di miglio. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica statunitense, la Challenger SRT Hellcat Redeye impiega 10,8 secondi per completare i 400 metri circa a una velocità di 211 km/h.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: la muscle car gareggia contro una Drag Pak

Nonostante ciò, non è neanche lontanamente veloce a una Dodge Challenger Drag Pak con specifiche da corsa. Il marchio di Stellantis afferma che l’auto è equipaggiata con un V8 sovralimentato da 5.8 litri e ha bisogno di meno di 8 secondi per completare il quarto di miglio.

Portare una Hellcat Redeye nel territorio dei 9 secondi è un lavoro piuttosto duro ma fattibile se fatti i giusti aggiornamenti. Una società di tuning statunitense, chiamata Gearheads Performance, è fra quelle ad essere riuscite a farlo, anche se non è ancora abbastanza veloce per vincere contro la Challenger Drag Pak costruita da Mopar.

La prova arriva da una delle ultime drag race pubblicate su YouTube dal canale Drag Racing and Car Stuff. In particolare, la vettura da gara è riuscita a completare il primo quarto di miglio in 9,12 secondi a 261,84 km/h.

Successivamente, la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye modificata ha vinto contro una Charger 392 Daytona grazie al suo tempo di 9,23 secondi a 237,61 km/h. La terza gara di accelerazione avviene fra le due vetture di Dodge.

La Hellcat Redeye parte più lentamente e perde terreno mentre la Challenger Drag Pak sfreccia verso il traguardo, terminando le drag race in 8,16 secondi a 270,93 km/h. Nonostante la lenta partenza, però, la Hellcat Redeye è riuscita ad essere più veloce della precedente gara contro la Charger, riuscendo a terminarla in 9,14 secondi a 239,90 km/h (quasi un secondo più lenta della Drag Pak).

Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

