Jeep celebra la sua storia con un evento a cui hanno preso parte alcuni dei suoi modelli più iconici

Jeep Legacy è stato un incontro che ha visto protagonisti alcuni dei modelli più iconici della casa americana e ha offerto esperienze uniche ai partecipanti, tra cui giornalisti, appassionati e collezionisti. Appassionati di avventura, fuoristrada e sfide, durante questa immersione nella storia del brand gli ospiti non solo hanno potuto rivivere il passato del marchio in un vero viaggio nel tempo, ma anche testare tutta la capacità e la tecnologia dell’attuale gamma offerta da Jeep. in Brasile. Oltre ai veicoli iconici, hanno partecipato all’evento anche i modelli dell’attuale gamma, che rappresentano un riferimento tra i SUV, e portano lo spirito off-road e il DNA del marchio per affrontare qualsiasi terreno, distinguendosi anche nelle sfide affrontate.

Jeep Legacy: l’evento ha mostrato 22 modelli del marchio, dalla gamma più classica a quella attuale

La Renegade ha dimostrato tutta la sua robustezza, capacità ed efficacia durante il trail, mettendo in gioco la trazione 4×4 che la distingue dalle altre concorrenti del suo segmento, oltre al motore più potente della categoria, il T270. Al modello sono seguite diverse versioni della Compass, come la Trailhawk e la 4xe ibrida plug-in, che hanno affrontato anche i sentieri più pesanti, dimostrando come il primo modello Jeep elettrificato porti con sé tutto il DNA del marchio. Completando la linea di modelli prodotti in Brasile, la Jeep Commander si è distinta anche in condizioni di terreno difficili, dimostrando che il modello a 7 posti più venduto in Brasile è pronto per avventure estreme.

In aggiunta alla gamma attuale, Jeep Gladiator e Wrangler rendono facile qualsiasi percorso fuoristrada con un’impressionante capacità di superare gli ostacoli fuoristrada. I partecipanti hanno potuto provare l’unico pick-up al mondo a combinare le autentiche capacità fuoristrada del brand e l’esclusiva esperienza di guida all’aria aperta in collaborazione con Wrangler, il fuoristrada più capace al mondo e il SUV più iconico, con più di 5 milioni di unità vendute.

Oltre a questo dinamico duo, uno dei pezzi forti è stato l’ibrido plug-in Grand Cherokee 4xe, l’ultimo lancio di Jeep in Brasile. Il modello rappresenta la generazione migliore e più moderna di questa icona che incarna la legittima rappresentazione dell’essenza del marchio, apportando molta raffinatezza senza rinunciare alla leggendaria capacità 4×4 del marchio. Il Grand Cherokee ha dimostrato tutta la sua forza sui sentieri, oltre al tradizionale comfort su strada.

È stato un incontro per tutte le generazioni di modelli Jeep. Sono state 22 le auto che hanno segnato generazioni e fatto la storia oltre la gamma attuale, dai modelli flex, diesel e perfino ibridi. Per gli amanti del marchio che fa della Libertà, dell’Avventura, dell’Autenticità e della Passione i propri valori, è stata l’occasione per riunire tanti modelli iconici, a dimostrazione di quanto la storia di Jeep sia incomparabile nei suoi oltre 80 anni.