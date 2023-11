Jeep Avenger è “Swiss Car of the Year 2024”

Dopo aver vinto il premio europeo “Car of the Year 2023”, la Jeep Avenger si aggiudica anche il prestigioso titolo di “Swiss Car of the Year 2024”. Il primo modello completamente elettrico del marchio americano di Stellantis ha impressionato la giuria di esperti composta da 13 membri e ha vinto con oltre il 15% di tutti i voti.

Jeep Avenger conquista la Svizzera

Per la prima volta nella storia del marchio, una Jeep si è aggiudicata il prestigioso titolo di “Auto svizzera dell’anno”. La Jeep Avenger ha avuto la meglio su tutti i concorrenti in un processo di selezione in due fasi. Con una prima assegnazione di punti, la giuria di esperti composta da 13 membri ha ridotto la selezione da 39 nuovi modelli a dieci veicoli.

Nella giornata di test di inizio ottobre presso il sito di sicurezza di guida del TCS a Hinwil ZH, la giuria di esperti composta da 13 membri con la presidente della giuria Monisha Kaltenborn, l’ex professionista di F1 Marc Surer ed esperti di ACS, TCS, VCS, Empa ed EKZ così come i giornalisti automobilistici hanno esaminato da vicino i dieci candidati.

La giuria è rimasta colpita dal pacchetto complessivo di dimensioni compatte, ampio spazio e dalla trazione elettrica da 156 CV, che, grazie a sistemi di assistenza all’avanguardia, spinge l’Avenger anche fuori dall’asfalto. Quest’anno ha ottenuto il 15,4% dei voti della giuria, più di ogni altro modello. Durante la serata di gala di ieri (27 novembre 2023), davanti a circa 150 ospiti invitati, la Jeep Avenger è stata finalmente incoronata vincitrice. L’Avenger è la prima Jeep completamente elettrica a vincere: in primavera si è assicurata il primo posto nelle elezioni europee di “Auto dell’anno”.

Thomas Odier, amministratore delegato di Astara Ital Switzerland AG ha dichiarato: “L’Avenger è la prima Jeep sviluppata in Europa per l’Europa – che ovviamente incontra il favore delle persone. Sono estremamente lieto che dopo essere stati nominati Auto europea dell’anno 2023, ora possiamo accettare anche il titolo di Auto svizzera dell’anno 2024.”

Con una lunghezza di circa quattro metri, la Jeep Avenger si posiziona nel segmento dei B-SUV in rapida crescita, il secondo segmento europeo per volume. Si rivolge alle persone attive che cercano un SUV dalle dimensioni compatte ma che abbia comunque molto spazio e opzioni di stoccaggio. Progettata e realizzata come una Jeep fin dal primo giorno, la Avenger unisce il DNA Jeep con una combinazione unica di stile, funzionalità e tecnologia.

Con un’autonomia elettrica fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 550 chilometri nel ciclo urbano WLTP, una trasmissione elettrica combina un nuovo motore elettrico da 400 volt con 115 kW (156 CV) e 260 Newton metri di coppia con una nuova batteria da 54 kWh. Il lancio della Jeep Avenger in Europa ha segnato l’inizio della prossima fase di elettrificazione del marchio Jeep, che produrrà quattro modelli completamente elettrici entro il 2025.