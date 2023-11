Nuova Fiat Panda alla conquista dei due mondi: ecco come si chiamerà in Sud America

Nuova Fiat Panda sarà una delle più grandi novità tra quelle che saranno lanciate da Stellantis sul mercato il prossimo anno. Il suo debutto è atteso per il mese di luglio del 2024, forse nel giorno in cui Fiat festeggia 125 anni e cioè l’11 luglio 2024. Questa vettura sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis con cui il gruppo automobilistico spera di fronteggiare l’avanzata delle case cinesi con le loro auto elettriche a basso costo. Si dice infatti che avrà una versione elettrica da meno di 20 mila euro al netto di incentivi.

Ecco come si chiamerà in Sud America la nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda non sarà però una vettura solo per l’Europa ma si tratterà di una vera e propria “world car”. L’auto infatti sarà prodotta in Europa, in Africa e in Sud America. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, in Europa dovrebbe essere la Serbia ad ospitare la sua produzione. In Africa invece la vettura di Fiat sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Infine in Sud America sarà lo stabilimento Stellantis di Betim ad occuparsi della sua produzione. In quell’area del mondo però la vettura quasi certamente avrà un nome diverso. Questo in quanto il nome di Panda non è molto conosciuto in quell’area del pianeta.

Si dice che la nuova Fiat Panda in Sud America si potrebbe chiamare nuova Fiat Argo prendendo il posto dell’attuale hatchback che Fiat vende con ottimi risultati in tutto quel continente. La seconda generazione di questo modello dunque è destinata a diventare un crossover di 4 metri con una versione elettrica che sarà una delle prime auto a zero emissioni del gruppo in quel mercato. In questa manierala nuova Fiat Panda si prepara a conquistare i due mondi confermandosi un modello fondamentale per il futuro di Fiat.