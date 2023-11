Nuove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV: ecco i mesi del 2024 in cui debutteranno

Nuove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo B-SUV sono tre delle maggiori novità del gruppo Stellantis per quanto riguarda il 2024. Il loro debutto è sempre più vicino e iniziano a trapelare le prime indicazioni su quelli che saranno i periodi in cui le tre novità debutteranno. La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon. A proposito di questo modello, oggi abbiamo saputo che debutterà a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio con la versione in Edizione Limitata Cassina.

A febbario debutta la nuova Lancia Ypsilon, ad aprile il nuovo B-SUV di Alfa Romeo e forse a luglio la nuova Fiat Panda

La sua commercializzazione dovrebbe iniziare entro la fine del primo trimestre in Italia mentre nel resto d’Europa il lancio potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. La seconda auto ad arrivare sarà Alfa Romeo B-SUV. Nelle scorse settimane il CEO Imparato ha detto che la sua commercializzazione potrebbe avvenire a partire dal prossimo mese di aprile. In questo caso però il numero uno di Alfa Romeo non ha confermato al 100 per cento ma si è limitato a dire che se tutto andrà bene sarà quello il mese in cui sarà avviata la commercializzazione di questo modello e di conseguenza potrebbe anche essere il mese di debutto anche se non escludiamo che ciò possa avvenire anche prima.

Infine per quanto riguarda la nuova Fiat Panda, sarà la terza novità ad arrivare. Il suo debutto è previsto per il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Non escludiamo però che le prime immagini ufficiali possano già trapelare prima di quella data come avvenuto nel 2023 con Fiat Topolino e 600 che sono state rivelate ufficialmente il 4 luglio ma che già da settimane si erano mostratre attraverso video e foto. La nuova Fiat Panda non dovrebbe essere prodotta in Italia. Pare che saranno Marocco e Serbia ad accogliere la sua produzione su piattaforma Smart Car.