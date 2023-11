Stellantis ferma di nuovo la sua fabbrica di Rennes

La fabbrica Stellantis di La Janais, vicino a Rennes, è nuovamente inattiva dopo un mese. La disoccupazione parziale colpisce i lavoratori per una settimana a partire da oggi lunedì (27 novembre). La causa è la crisi del settore automobilistico, che subisce la mancanza di componenti dopo la pandemia. Quest’anno, la produzione mondiale di auto è stata inferiore di 2,8 milioni di unità. Il sito di Rennes che appartiene al gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ne risente. Già all’inizio di novembre, i 2.000 impiegati erano stati sospesi per una settimana e la situazione si ripete da lunedì 27 novembre. Questo comporta una riduzione dello stipendio, nonostante l’accordo di attività parziale stipulato.

Stellantis: ancora stop alla produzione nel suo stabilimento di Rennes, ecco cosa sta accadendo

Il delegato del CFDT Laurent Valy, intervistato spiega la situazione. ” La sospensione del lavoro si ripete spesso, abbiamo cominciato novembre con una settimana di sospensione, e finiamo il mese con un’altra settimana di sospensione. Questo significa una perdita di stipendio per i lavoratori, che è parzialmente compensata da un accordo di lavoro parziale pluriennale, firmato dal CFDT, ma non del tutto. La nostra preoccupazione è soprattutto per il futuro”.

La mancanza di componenti ha diverse origini che non sono sempre chiare. La condizione di lavoro parziale si ripresenta spesso, come dice Laurent Valy: “All’inizio di novembre, abbiamo avuto problemi con i pezzi che venivano da Septfonds (nel Tarn-et-Garonne) e che passavano da Caen per i collegamenti. Ora abbiamo problemi con il cambio che viene dall’Asia, in particolare dal Giappone. Le difficoltà si susseguono e purtroppo dietro di noi c’è una fabbrica immobile. Le cause erano state più facilmente individuate prima: abbiamo avuto il problema del Covid, problemi di trasporto dei componenti, soprattutto dall’Asia, e abbiamo avuto anche il problema dei semiconduttori, che ha colpito tutta l’industria mondiale.” Vedremo dunque se il gruppo Stellantis riuscirà a superare definitivamente i suoi problemi con la produzione del suo stabilimento di Rennes.