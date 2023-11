Stellantis ha anticipato la sua roadmap per un futuro sostenibile ai membri del TEHA Club

Il tema dell’incontro tenuto questa mattina dal prestigioso TEHA Club è stata la transizione dell’industria automobilistica in Europa, secondo la visione di Stellantis. Questa è la piattaforma che riunisce gli amministratori delegati delle principali aziende operanti in Italia. L’incontro si è svolto presso la sede dello Stellantis Heritage Hub di Torino, che fa parte del complesso industriale di Mirafiori, luogo simbolico nella storia dell’industria automobilistica. L’Hub accoglie, tra le altre funzioni, una collezione di oltre 300 auto storiche dei marchi Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Jeep e Lancia.

Alison Jones ha presentato ai membri del prestigioso TEHA Club il percorso tracciato da Stellantis

L’incontro è stato moderato per il TEHA Club da Daniel John Winteler (membro del Board di The European House e delegato per le Operazioni Speciali e lo Sviluppo del Business), e ha visto la partecipazione di Alison Jones, Senior Vice President della business unit Circular Economy di Stellantis, che ha presentato ai partecipanti la Roadmap di Stellantis per un futuro sostenibile. Stellantis vuole affrontare questo cammino di cambiamento guidando l’evoluzione dell’industria automobilistica europea e globale verso la transizione ecologica ed energetica, riconosciuta come dovere ineludibile nei confronti delle generazioni del futuro.

Stellantis ha 125 anni di storia e un ecosistema che comprende marchi che offrono prodotti e servizi legati alla mobilità, e si è posta una serie di obiettivi ambiziosi. Ha raccolto tutti questi aspetti nel suo piano strategico Dare Forward 2030 : riduzione delle emissioni nette di CO 2 del 50% rispetto ai livelli del 2021; raggiungimento entro il 2030 del 100% BEV nel mix di vendita in Europa, del 50% auto BEV e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti; raddoppio dei ricavi rispetto al 2021; essere leader nell’esperienza del cliente. Stellantis ha cominciato a seguire questi obiettivi da subito, sostenuta da una politica di avanzamento tecnologico che prevede quattro piattaforme dedicate allo sviluppo di diversi segmenti di veicoli e un investimento di 30 milioni di euro in elettrificazione e software tra il 2021 e il 2025.

I solidi risultati finanziari e di vendita recentemente comunicati e la continua crescita della quota di BEV nel mercato mostrano che Stellantis sta percorrendo la strada giusta verso il conseguimento del suo obiettivo finale, diventare un’organizzazione a zero emissioni di carbonio entro il 2038. Al termine dell’incontro, Alison Jones ha accompagnato i partecipanti in una visita del Mirafiori Circular Economy Hub, il primo sito Stellantis dedicato a questo nuovo modello economico. Una location dal forte valore simbolico, nasce dal recupero di un’area abbandonata di 55.000 mq presso il complesso Mirafiori. Come ha dichiarato Alison Jones: “Uno dei valori fondamentali di Stellantis è espresso dal motto ‘Ci prendiamo cura del futuro’.

Il nostro obiettivo è trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo, abbandonando un’economia lineare – basata sul principio ‘prendi-fai-getta’ – per adottare una economia circolare, dove le risorse sono sfruttate il più possibile e i prodotti sono rinnovato, riparato, riutilizzato e riciclato. Così facendo diminuiamo l’impatto ambientale. Questa attività è fondamentale per raggiungere la sfida della decarbonizzazione del Gruppo e costituisce anche una delle sette business unit con una forte capacità di redditività, con l’obiettivo di generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030”.