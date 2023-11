Nuovo Citroën C3 Aircross percorre distanze astronomiche durante i test in Sud America

Stellantis, il più grande produttore di veicoli del Sud America, è una delle poche aziende sul mercato in grado di sviluppare pienamente un modello nella regione. E questa forza si riflette nelle innovazioni, nell’efficienza, nel comfort e nella robustezza del Nuovo Citroën C3 Aircross, che si avvicina al lancio dopo aver percorso più della distanza che separa la Terra dalla Luna.

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross: oltre 350 persone stanno testando il prototipo che ha percorso distanze astronomiche in Sud America

Con il supporto di un team di oltre 350 persone, i prototipi del Nuovo Citroën C3 Aircross hanno percorso più di mezzo milione di chilometri in ambienti diversi, comprese regioni ad alta temperatura, bassa umidità, freddo intenso e con le altitudini più diverse. Questo lavoro è essenziale per garantire che il SUV offra sempre le migliori prestazioni e robustezza, indipendentemente dalla regione del Sud America in cui si trova.

Tutti questi test iniziano al computer, utilizzando un software in grado di riprodurre numerose condizioni di guida. I risultati vengono poi applicati ai simulatori più moderni della regione, dove gli ingegneri possono comprendere il comportamento del Nuovo Citroën C3 Aircross ancor prima che il primo prototipo diventi realtà. Solo in questa fase sono state effettuate l’equivalente di più di 14 mila ore di simulazioni in più di 250 test.

Successivamente, vengono effettuati dei giri con vari veicoli in tutta la regione, per convalidare i test virtuali e garantire che il Nuovo Citroën C3 Aircross soddisfi e superi tutti gli indici di qualità, comfort, prestazioni e robustezza di Citroën. Vengono valutati tutti gli scenari che il cliente potrebbe trovarsi ad affrontare, tenendo conto delle impegnative infrastrutture presenti in numerose regioni del Sud America.

Allo stesso tempo, il team di sviluppo di Stellantis e Citroën stanno effettuando tutti i preparativi per la produzione del Nuovo Citroën C3 Aircross presso il Complesso Industriale di Porto Real (RJ), dove vengono già prodotti i nuovi SUV C4 Cactus e C3. Questa sinergia consente un elevato grado di localizzazione dei modelli sin dal loro lancio, rendendo il prodotto ancora più accessibile e rafforzando al tempo stesso la forza dell’industria automobilistica in Brasile e Sud America.

Il Nuovo Citroën Citroën C3 Aircross arriverà presto nella regione con un’offerta unica di robustezza, spazio interno, accessibilità e innovazione. Oltre ad essere l’unico B-SUV fino a sette posti, offrirà una versatilità senza precedenti, grazie a elementi come l’esclusivo sistema di ventilazione del tetto e il bagagliaio più grande tra i concorrenti diretti del segmento. Tutto allo scopo di garantire che ogni cliente possa viaggiare “dalla Terra alla Luna” con la propria famiglia con grande comodità ed efficienza.