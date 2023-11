Fiat Argo raggiunge il mezzo milione di unità prodotte

Quando si parla del mercato delle berline in Brasile, è impossibile non menzionare la tradizione della Fiat nel segmento. Dal suo arrivo nel Paese, il marchio ha venduto più di otto milioni di veicoli di questa categoria ed è diventato noto per il lancio di modelli che hanno influenzato la vita dei brasiliani nel corso degli anni. Uno di questi è Fiat Argo, che da cinque anni riscuote successo di pubblico e media ed è un punto di riferimento nella categoria. Ora fa di nuovo la storia raggiungendo la soglia del mezzo milione di unità prodotte.

Fiat Argo ha già venduto più di 55mila unità nel 2023

Con un nome ispirato a una costellazione, Fiat Argo brilla come una vera star del brand. Tanto che detiene il titolo di uno dei veicoli più venduti in Brasile (classificato al nono posto nel 2022) e conta già più di 55 mila unità vendute nel 2023 in Brasile, classificandosi all’ottavo posto dell’anno. Il suo successo non si limita al territorio nazionale. Il portello viene esportato anche in altri 10 paesi dell’America Latina, come Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay.

Sviluppata e prodotta presso lo Stellantis Betim Automotive Complex (MG), Fiat Argo è arrivata sul mercato nel 2017, segnando il periodo di rinnovamento del portafoglio prodotti del marchio, poco dopo i lanci di Fiat Toro e Mobi e poco prima di Fiat Cronos. È arrivato con il compito di sostituire icone consolidate nella storia del marchio e ha compiuto la missione con maestria, rivoluzionando il design e elevando lo standard di qualità e di contenuti offerti ai consumatori.

Da allora, non ha smesso di evolversi. Vale la pena ricordare che nel 2023 è diventato uno dei veicoli automatici più economici del segmento. Questo perché le versioni Drive e Trekking montano un cambio automatico CVT a sette rapporti che, abbinato ai 107 CV di potenza del motore Firefly 1.3, cosa che si traduce in efficienza e prestazioni competitive per la categoria.

“In Fiat siamo orgogliosi della nostra ampia presenza e diversità nel mercato automobilistico, coprendo praticamente tutti i segmenti. Tuttavia, manteniamo sempre vive le nostre radici e diamo valore alle berline. Fiat Argo è un perfetto esempio di questa tradizione, essendosi evoluta nel corso degli anni. anni e rimanendo un riferimento per stile, tecnologia, comfort e sicurezza nella categoria. Il raggiungimento dell’imponente soglia delle 500 mila unità prodotte per Argo dimostra che stiamo seguendo la strada giusta”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior della Fiat nel Nord America del Sud. L’attuale gamma di modelli è composta dalle seguenti versioni: Argo 1.0, Argo Drive 1.0, Argo Trekking 1.3, Argo Drive 1.3 Automatico e Argo Trekking 1.3 Automatica.