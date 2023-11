Tavares vuole adattare la struttura dei costi di Stellantis al modello cinese

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA, vuole adattare la sua struttura di costi alla nuova realtà del mercato. Lo ha dichiarato il suo amministratore delegato, Carlos Tavares, in un’intervista. Circa un anno fa, il capo del gruppo, Carlos Tavares, sfruttò un’intervista con vari media europei per denunciare che c’era “un trattamento di favore” nel continente per le auto che arrivano dalla Cina e si domandò come tutelare i costruttori europei. Ora il tono è cambiato completamente. Tavares non chiede più di alzare i dazi, né sembra molto preoccupato dell’indagine avviata dalla Commissione Europea per i “forti indizi”, come ha detto lui stesso, che le imprese dell’est ricevano aiuti dal governo.

Stellantis proverà ad adattare i suoi costi a quelli dei cinesi: lo ha confermato Carlos Tavares

Il CEO di Stellantis ora invita a “essere dalla parte dei vincenti” in quella che ha definito come “la sfida più dura che abbiamo mai visto nella storia del settore”. Per questo motivo, ha deciso di investire nel produttore Leapmotor o di collaoborare con il leader delle batterie CATL. Ma non basta. Secondo lui, Stellantis, deve “adeguare le strutture dei costi” a quelle dei rivali cinesi. E, per farlo, si propone di “comprare molti componenti nell’Europa dell’Est, in Marocco o in Asia”. “Il problema è che l’Europa non è pronta al cambiamento. “L’Europa fa solo finta di volere la trasformazione”, ha evidenziato Tavares.

Il leader portoghese, una delle personalità più influenti dell’industria automobilistica a livello mondiale, non ha avuto peli sulla lingua, come quasi sempre quando parla davanti a un microfono. In questo caso si è trattato di un’intervista esclusiva al media tedesco Der Spiegel, pubblicata dopo l’investimento di 1,5 miliardi in Leapmotor, ma prima della firma del memorandum d’intesa (MoU, in inglese) con CATL.

Interrogato sulla contraddizione di criticare l’ingresso massivo di auto cinesi e, allo stesso tempo, di usare componenti provenienti da quel paese o di vendere i propri modelli come quindicesimo marchio del gruppo, Carlos Tavares è stato chiaro: “Dovevamo essere flessibili e modificare qualcosa nella nostra strategia in Cina”.

Oltre a ripetere le sue critiche alla Commissione Europea per aver obbligato i produttori a fare questo cambiamento tecnologico vietando la vendita di automobili con motore a combustione nel 2035 – “dogmatismo senza contatto con la realtà”, lo ha chiamato – Tavares ha evidenziato che l’UE punta su “una tecnologia molto cara” che “solo alcuni clienti possono permettersi”. Infatti, ha ribadito che “i produttori sopportano costi alti” per la produzione di automobili a emissioni zero.

Pur affermando che in questa battaglia Stellantis sarà una delle aziende “sopravvissute”, questa realtà dipende dal fatto che il gruppo punta sulla “riduzione drastica” della struttura dei costi, avvicinandosi di più al modello cinese. “Tuttavia, i rivali cinesi hanno diversi anni di vantaggio su di noi nella mobilità elettrica. Dobbiamo agire con decisione per ridurre le distanze”, ha evidenziato.

Nell’intervista ai media tedeschi, Tavares ha illustrato che questo cambiamento verso i paesi a basso costo mostra che “Stellantis sa adattarsi”, come ha fatto con la Cina, e sceglie “una doppia strategia”: portare le auto Leapmotor in Europa “con un enorme beneficio in termini di costi” e proporre quelli del marchio Citroën “a un prezzo inferiore a 20.000 euro”, come la ë-C3 che viene prodotta in Slovacchia. “In questo modo siamo passati da vittime a sfruttatori dell’offensiva cinese”, ha sintetizzato. Naturalmente il portoghese ha voluto anche precisare che non “si allea con il nemico”. “Mi sto solo assicurando che Stellantis sia dalla parte dei vincenti nell’apertura cinese in Europa e non da quella dei perdenti”, ha detto.