Fiat Panda 2024: sarà l’asso pigliatutto del brand torinese?

Fiat Panda 2024 è la futura generazione del celebre modello di Fiat che come vi abbiamo detto in diverse occasioni si trasformerà radicalmente rispetto al modello attuale diventando un crossover compatto lungo 4 metri dalle forme squadrate. Il suo design sarà ispirato dalla concept Fiat Centoventi anche se le basi e la gamma dei motori saranno le stesse della recente Citroen e-C3. Questa vettura sarà la prima auto elettrica low cost di Fiat. Si dice infatti che la versione elettrica avrà un prezzo di 23 mila euro al netto di incentivi e in un secondo momento arriverà anche una versione ancora più economica che dovrebbe partire da 19.900 euro. Nella gamma inoltre sarà presente anche una versione con motore a combustione che dovrebbe costare meno di 15 mila euro.

L’asso pigliatutto di Fiat? Sarà la nuova Fiat Panda 2024

Fiat Panda 2024 sarà un’auto essenziale senza fronzoli pronta a conquistare milioni di clienti in Italia e nel mondo. L’auto infatti sarà commercializzata e prodotta in diversi continenti. Non solo in Europa ma anche in Nord Africa e America Latina dove però potrebbe avere un nome diverso dato che quello di Panda non è molto conosciuto. Non è ancora chiaro dove questa auto sarà prodotta in Europa. Si parlava dell’est Europa ma non possiamo escludere nemmeno l’Italia visto il piano del governo di riportare la produzione nel nostro paese sopra il milione di auto all’anno.

Quello che sembra abbastanza sicuro è che la Fiat Panda 2024 potrebbe diventare un modello cardine della futura gamma della principale casa automobilistica italiana, una sorta di asso pigliatutto del brand torinese che vuole continuare ad essere protagonista del mercato a livello globale aumentando ulteriormente le sue quote. Questa auto sembra avere le carte in regola per fare bene un pò dappertutto e conquistare nuovi clienti fino ad ora rimasti lontani per un motivo o per un altro dalla casa italiana di Stellantis.

La sua presentazione avverrà il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni ma sembra scontato che le prime immagini ufficiali del modello saranno rivelate con qualche mese di anticipo rispetto a quella data. Questa auto sarà il modello con cui Fiat proverà a sfidare nei prossimi anni Volkswagen ID.1, Renault Twingo, Dacia Spring e la futura Tesla low cost annunciata da Elon Musk nei mesi scorsi. Questo modello utilizzerà la piattaforma Smart car di Stellantis e batterie LFP. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati di auto e addetti ai lavori.