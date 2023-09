Stellantis inaugura il suo primo “Battery Technology Center” in Italia

Stellantis celebra oggi l’apertura ufficiale del suo primo Battery Technology Center all’interno del complesso Mirafiori a Torino, Italia. Grazie ad un investimento di 40 milioni di euro, questo ultramoderno centro batterie consentirà a Stellantis di progettare, sviluppare e testare pacchi batterie, moduli, celle ad alta tensione e software che equipaggeranno i suoi futuri veicoli. Questo centro è il più grande d’Italia e uno dei più importanti d’Europa.

Questo centro batterie all’avanguardia consente a Stellantis di testare e sviluppare internamente pacchi batterie

Oltre un centinaio di dipendenti del Mirafiori Battery Technology Center, la maggior parte dei quali sono dipendenti qualificati Stellantis, eseguiranno e supervisioneranno test di resistenza climatica, test di longevità, sviluppo e calibrazione del software del sistema di gestione delle batterie (Battery Management System, BMS), nonché nonché lo smontaggio di pacchi e celle per scopi di analisi e benchmarking.

Stellantis sta inoltre costruendo un Battery Technology Center per il Nord America a Windsor, Ontario, Canada, come parte di una rete internazionale di produzione e sviluppo di batterie che includerà 6 gigafactory. “Oggi abbiamo un’opportunità unica: ridefinire la mobilità offrendo soluzioni sostenibili e intelligenti ai nostri clienti”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Il nostro nuovo Battery Technology Center a Mirafiori ci consente di riunire gli strumenti e il talento di cui abbiamo bisogno per progettare, testare e controllare al fine di produrre prodotti all’avanguardia in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e accelerare la fornitura di sistemi elettrici ad alte prestazioni veicoli a tutti i consumatori di tutto il mondo”.

L’integrazione verticale delle principali fasi produttive dei pacchi batterie per veicoli elettrici, dalla progettazione alla produzione fino allo sviluppo e al test, costituisce il cuore della strategia di Stellantis. Il suo obiettivo è produrre veicoli elettrici all’avanguardia focalizzati sulle prestazioni e sulla soddisfazione del cliente. Come notato nella presentazione dell’EV Day 2021, la strategia di elettrificazione di Stellantis si basa su due diverse caratteristiche chimiche delle batterie, con maggiore efficienza nella progettazione di moduli e celle batteria, nonché nell’assemblaggio di custodie e pacchi, il tutto con l’obiettivo di garantire competitività dei costi.

Il Battery Technology Center di Mirafiori si estende su 8.000 m², distribuiti su tre livelli. Nel cuore del centro si trovano le 32 camere per test climatici: 24 camere per testare i pacchi batteria e 8 camere per testare le celle. Le condizioni climatiche (umidità e temperatura) delle 24 camere di prova possono essere controllate in un intervallo compreso tra -40 e 60 gradi Celsius (da -40 a 140 gradi Fahrenheit), con una variazione massima di 20 gradi al minuto. Il centro può testare fino a 47 pacchi batteria contemporaneamente.

Progettato su larga scala, l’impianto elettrico del centro può gestire fino a 1,2 kilovolt (kV) e 2,2 megawatt (MW) per camera di prova. Le otto camere cellulari dedicate sono in grado di testare 96 celle contemporaneamente. Questa parte del centro tecnologico sarà destinata principalmente alla selezione di prodotti chimici innovativi per le batterie e alla caratterizzazione del comportamento delle celle per lo sviluppo futuro.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e il 50% delle vendite di BEV per autovetture e autovetture. Uniti entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie, supportata da sei impianti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.