Leasys al Fleet Europe Summit 2023

Leasys parteciperà al Fleet Europe Summit, evento dedicato alle flotte auto e alla mobilità del futuro, che si terrà il 22 e 23 novembre presso il Centro Congressi di Lisbona in Portogallo. Promosso da Nexus Communication, questo importante appuntamento coinvolge un pubblico internazionale che comprende tutti gli stakeholder nelle decisioni sulle flotte e sulla mobilità: dalle risorse umane alla mobilità e flotta, ai travel, facility e finance manager.

È la prima volta che la nuova Leasys di Stellantis, nata dall’unione delle attività tra Leasys e Free2Moove Lease, è presente all’evento con il suo nuovo assetto societario, presentandosi come quarto player del noleggio in Europa e attore chiave in diversi Paesi. Il Summit è l’incontro annuale dei leader delle flotte aziendali internazionali che discuteranno gli elementi costitutivi e i fattori di successo per una gestione efficace della flotta per una mobilità orientata al futuro. Nello specifico si esaminerà come raggiungere gli obiettivi con l’evoluzione della mobilità elettrificata, bilanciando costi e benefici sia sociali che economici.

Nel pomeriggio del 23 novembre, Rolando D’Arco, amministratore delegato di Leasys, parteciperà al panel esecutivo sul leasing dal titolo ‘Destinazione Zero: la via per il successo della flotta e della mobilità’. Nel corso della discussione, Rolando D’Arco insieme ai vertici delle principali società di leasing a livello europeo analizzeranno gli aspetti della gestione globale della flotta e del successo della mobilità.

Leasys si fa promotrice di questo stimolante evento, ospitando i responsabili di flotte internazionali nel proprio spazio espositivo nel Fleet Europe Village e mostrando l’ampia offerta di prodotti e soluzioni personalizzate per flotte di qualsiasi dimensione, appositamente studiati per rendere la gestione della flotta semplice, efficace e sicura. Con le sue piattaforme e servizi digitali, Leasys si propone come il partner strategico sia per le imprese che affittano una flotta intera, sia per quelle che scelgono di lasciare a Leasys la gestione e l’ottimizzazione della flotta, mantenendone la proprietà.