Stellantis: crescono le vendite di auto in Europa anche ad ottobre

Arrivano buone notizie per Stellantis dall’Europa. Le vendite del gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares nel mese di ottobre sono aumentate in Europa, in un mese in cui si registra il trend positivo dell’intero mercato europeo, dove le immatricolazioni sono cresciute del 15 per cento. Come mostrato nelle scorse ore dai dati ACEA, l’Associazione europea dei costruttori di automobili, il gruppo automobilistico formato da PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un aumento delle vendite dell’11 per cento in ottobre, grazie all’immatricolazioni di ben 180.327 automobili rispetto alle 162.815 registrate nel mese di ottobre del 2022, con una quota di mercato che però è scesa passando al 17,4 per cento dal 17,9 per cento registrato lo scorso anno.

Ad ottobre 2023 crescono le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Europa rispetto allo stesso mese dello scorso anno

Per quanto riguarda il periodo che va da gennaio ad ottobre, Stellantis ha registrato una crescita del 6 per cento nel 2023, con una quota di mercato scesa al 17,1 per cento dal 18,8 per cento nello stesso periodo dell’anno scorso. Tra i marchi del gruppo, si segnala la crescita di Peugeot che ad ottobre ha immatricolato il 5,3 per cento di vetture in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre il brand Opel/Vauxhall ha registrato un aumento del 14 per cento nello stesso periodo e sempre rispetto allo scorso anno. Al contrario, le immatricolazioni di DS Automobiles sono diminuite di circa il 24 per cento il mese scorso, mentre quelle di Citroen sono aumentate dell’8,1 per cento.

Fiat ha registrato un aumento delle vendite del 10 per cento in ottobre mentre Jeep ha registrato un aumento del 59 per cento, Lancia/Chrysler ha venduto il 15 per cento in più di auto in ottobre mentre Alfa Romeo ha migliorato le vendite di circa il 24 per cento. Lunedì Stellantis ha chiuso in rialzo del 2,3 per cento a 18,89 euro per azione in borsa. Dunque il gruppo automobilistico continua a registrare una crescita delle sue immatricolazioni nel vecchio continente come del resto avvenuto anche nei mesi precedenti.