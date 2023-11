Alfa Romeo Stelvio vs Giulia Quadrifoglio: chi vince la drag race?

In questo articolo assistiamo a una sfida tutta italiana condotta dal canale YouTube KaRace, che mette a confronto due gioielli di Alfa Romeo: il SUV Stelvio e la berlina Giulia, entrambi in versione Quadrifoglio. Una gara che non solo celebra il design e la potenza italiana, ma mette anche in luce le diverse filosofie di queste due auto.

Da un lato abbiamo l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, un SUV che combina stile e potenza, e dall’altro l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, una berlina che non ha bisogno di presentazioni per gli amanti delle auto sportive. In questo caso, però, lo Stelvio è stato modificato per sviluppare 586 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima mentre la Giulia propone 510 CV e 600 Nm.

Alfa Romeo Stelvio vs Giulia Quadrifoglio: le due vetture del Biscione si sono affrontate nel quarto di miglio

La competizione si è svolta in due fasi: una partenza da fermo e un rolling start. Nella partenza da fermo, lo Stelvio Quadrifoglio ha avuto un vantaggio iniziale, probabilmente grazie alla sua trazione integrale.

Tuttavia, durante il rolling start, la situazione si è fatta più interessante. A partire da una velocità di circa 140/150 km/h, la berlina ha iniziato a recuperare terreno, mostrando la sua incredibile potenza e agilità.

Nonostante la partenza promettente del SUV, è stato chiaro che la Giulia Quadrifoglio aveva un vantaggio significativo in termini di prestazioni. La differenza tra le due auto si è manifestata chiaramente durante il rolling start, dove la Giulia ha dimostrato la sua superiorità. Questo confronto ha evidenziato non solo le capacità individuali di ogni auto, ma anche come differenti approcci alla potenza e al design possano influenzare le prestazioni.

La sfida tra due icone di Alfa Romeo ci ha regalato uno spettacolo, dimostrando ancora una volta che il marchio italiano è sinonimo di eccellenza nel settore automobilistico. Che si tratti di un SUV potente come l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio o di una berlina agile e veloce come l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, il Biscione continua a stupire con veicoli che combinano stile, potenza e un’esperienza di guida ineguagliabile.