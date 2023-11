Opel utilizza un’innovativa infrastruttura di ricarica mobile nel suo campionato di rally

Il mondo del rally sta vivendo una rivoluzione grazie all’innovativo contributo di Opel con la sua ADAC Opel Electric Rally Cup, avviata nel 2021. Questa competizione, unica nel suo genere, si distingue per l’uso esclusivo di veicoli elettrici, in particolare della Opel Corsa Rally Electric.

Un aspetto fondamentale di questo progetto è la sua infrastruttura di ricarica mobile, sviluppata in collaborazione con Opel Motorsport, che utilizza energia elettrica rinnovabile proveniente dalla rete pubblica.

Opel: le Corsa Rally Electric si ricaricano sfruttando un’infrastruttura di ricarica all’avanguardia

La soluzione scelta per la ricarica, opera dell’azienda tedesca eLoaded, si basa su un innovativo concetto di trasporto e distribuzione dell’energia, evitando l’utilizzo di generatori tradizionali in linea con la filosofia sostenibile della competizione.

L’energia viene prelevata dalla rete elettrica pubblica a media o bassa tensione e distribuita ai punti di ricarica tramite un sistema denominato DCBus, che riduce significativamente le perdite energetiche.

Il sistema di ricarica, estremamente flessibile e potente, è in grado di fornire energia fino a 500 ampere, variando da 200 a un massimo di 980V. La Corsa Rally Electric, con la sua batteria da 50 kWh, può essere ricaricata a 100 kW in corrente continua (DC), raggiungendo l’80% di carica in meno di 30 minuti, garantendo così prestazioni ottimali anche nelle fasi di servizio più brevi.

Un altro aspetto innovativo è la modularità del sistema di ricarica eLoaded, che permette una configurazione personalizzata in base alle esigenze degli utenti, con punti di ricarica indipendenti e facilmente spostabili. Questo sistema, inoltre, può essere installato e smontato in un solo giorno grazie a connettori di sgancio rapido che facilitano l’allestimento.

Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport, ha sottolineato l’importanza della scelta di una struttura di ricarica adeguata alle esigenze dell’ADAC Opel Electric Rally Cup, evidenziando come il sistema di eLoaded abbia dimostrato la sua affidabilità ed efficienza nelle ultime tre stagioni. È essenziale, infatti, che tutti i concorrenti dispongano di prestazioni di ricarica uniformi e costanti per garantire la parità di condizioni in una competizione monomarca.