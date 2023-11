Fiat Topolino: il 21 novembre saranno svelate cinque versioni Disney

Presto verranno presentate cinque versioni inedite e speciali della nuova Fiat Topolino 100% elettrica. Questo lancio, guidato da Olivier Francois – CEO di Fiat, rappresenta un punto di incontro tra il settore auto e il mondo dell’arte e dell’intrattenimento.

In questa occasione speciale, quattro Topolino sono state ideate dal rinomato Centro Stile Fiat, prendendo ispirazione dai creativi di Disney. La quinta versione, invece, porta la firma di Giorgio Cavazzano, celebre artista legato a Disney, che ha personalmente curato il design di questo esclusivo quadriciclo leggero elettrico, in omaggio al centenario della The Walt Disney Company Italia.

Fiat Topolino: fra pochi giorni verranno presentati cinque esemplari realizzati con Disney

La sinergia tra il marchio di Stellantis e il mondo Disney sottolinea un approccio innovativo e creativo nella produzione automobilistica, mescolando tradizione e modernità. La scelta di collaborare con Cavazzano è una testimonianza dell’importanza della creatività e dell’arte nel processo di design automobilistico.

La nuova partnership tra Disney e Fiat rappresenta non solo un tributo al centenario di Disney, ma anche un’espressione dell’evoluzione e dell’adattabilità del costruttore torinese nel panorama automobilistico globale.

L’impegno del marchio di Stellantis nel coniugare arte e ingegneria automobilistica si concretizza in questa serie limitata della Fiat Topolino, segnando un momento storico sia per la casa automobilistica che per l’universo Disney.

Questo evento sottolinea l’importanza dell’innovazione e della collaborazione tra diversi settori, dimostrando come la fusione di differenti sfere creative possa dar vita a risultati eccezionali e unici nel loro genere. La conferenza stampa si terrà il 21 novembre 2023 alle 12:00 e sarà visibile direttamente su YouTube.