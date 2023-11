Stellantis: sono sue le due auto più vendute nel 2023 in Portogallo

Sono molteplici i prodotti del Gruppo Stellantis che esercitano un netto dominio nelle classifiche di vendita di auto e nelle preferenze dei portoghesi, dopo i primi dieci mesi del 2023 (dati ACAP). Dimostrando l’adattamento dei marchi Stellantis alle esigenze e alle forti aspettative dei clienti, essi sostengono in parte la leadership del Gruppo guidato da Carlos Tavares nel mercato automobilistico del Portogallo.

Stellantis: Peugeot 2008 e 208 sono le due auto più vendute in Portogallo, alla fine dei primi dieci mesi del 2023

Peugeot è al primo e al secondo posto nelle vendite di automobili in Portogallo. La Peugeot 2008 è, fino alla fine di ottobre, l’auto più venduta in Portogallo, con un totale di 6.067 unità. Il modello continua l’impresa, iniziata due anni fa, di essere l’auto preferita dai portoghesi. Segue da vicino la Peugeot 208 in 2a posizione, che garantisce 5.779 vendite. Questo duo rappresenta oltre il 6% delle vendite di auto nuove nel paese.

Anche nel mercato dei Veicoli Commerciali, Peugeot Partner è al n. 1 nelle vendite. Con 3.553 unità vendute a fine ottobre e una robusta quota del 15,7% tra tutti i veicoli commerciali, è il furgone scelto dai clienti professionali. Dietro, in 2° posizione, si colloca la Citroën Berlingo, con 2.678 unità vendute e una quota dell’11,8 per cento. Due proposte con il sigillo “Made in Portugal”, prodotte nello stabilimento Stellantis Mangualde.

Numerose sono le altre proposte dei brand Stellantis in testa alle rispettive classifiche di vendita. Nel segmento A (city car), la Fiat 500 guida il gruppo, con 2.885 unità vendute a fine ottobre, garantendo una quota significativa del 41,1% del suo segmento.

Nel segmento B (Utilities), spiccano ancora una volta i modelli più venduti Peugeot 2008 e 208, con i volumi sopra indicati e con quote rispettivamente dell’8,4% e dell’8,0%. In questo segmento, la Peugeot 208 è anche la berlina più venduta (17,1% di quota) e l’auto 100% elettrica più venduta, con 1.084 unità (27,7 per cento) – la Opel Corsa-e è la seconda berlina elettrica più venduta. La Peugeot 2008 si distingue per essere il SUV più venduto nel Paese, rappresentando il 7,7% delle vendite di questa silhouette, tra i B-SUV (16,2 per cento) e tra i SUV elettrici del segmento B con il 45,0 per cento delle vendite.

Un livello più in alto, nel segmento C (Compact), compare la nuova Peugeot 308 SW. Non è solo il Van più venduto in questo segmento di mercato con 1.701 unità e una quota del segmento del 23,3 per cento, ma anche il Van più venduto nel Paese. Equivalente al 15,1 per cento delle vendite di Van.

Due dei furgoni prodotti a Mangualde guidano un’altra classifica di vendita, in questo caso il segmento dei piccoli furgoni (C-VCL), dove Peugeot Partner si assicura una quota del 27,2% di quel mercato, seguito da Citroën Berlingo con il 20,5 per cento. A dimostrazione dell’impegno dei marchi del Gruppo a favore dell’elettrificazione, Peugeot E-Partner, Citroën ë-Berlingo e Opel Combo-e sono rispettivamente i tre furgoni elettrici più venduti nel Paese. Rappresentano il 51,3% delle vendite di furgoni elettrici (1.036 unità).

Infine, l’innovativa soluzione di mobilità Citroën MY AMI ha guidato il mercato dei quadricicli sin dal suo lancio. Nel 2023 conta 424 unità e una quota del 32,6 per cento. Si ricorda che, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023, Stellantis ha venduto in Portogallo un totale di 51.972 veicoli dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot, che le hanno dato una quota di mercato del 27,4 per cento.