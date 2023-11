Jeep presente con la sua intera gamma elettrificata al TT Douro Città Europea del Vino

Jeep era presente al TT Douro Città Europea del Vino come marchio ufficiale dell’evento, portando sulle terrazze sulle rive del fiume Douro la sua intera gamma elettrificata, composta da Avenger, Renegade, Compass e Wrangler. Un tour organizzato congiuntamente dalla Comunità Internazionale del Douro (CIM Douro) e dall’Escape Livre Club, il TT Douro Città Europea del Vino si è svolto dal 10 al 12 novembre e ha visto la partecipazione di 46 veicoli fuoristrada, oltre a con la presenza di più di cento persone.

Jeep Avenger e gli ibridi plug-in Renegade, Compass e Wrangler protagonisti all’evento svoltosi sulle rive del fiume Douro

Il percorso è iniziato a Freixo de Espada à Cinta e ha portato la carovana di oltre quattro dozzine di veicoli verso Alijó, Pinhão, Tabuaço e Armamar, terminando nell’incredibile paesaggio di Peso da Régua. Nel frattempo, le varie attività e sorprese, come un Magusto de São Martinho, hanno deliziato i partecipanti e completato le sfide dell’itinerario delineato dal Clube Escape Livre.

“Non posso non sottolineare l’eccellente professionalità del team del Clube Escape Livre durante tutto l’evento e voglio ringraziare l’organizzazione per aver fatto conoscere il Douro in questo modo. Abbiamo anche rafforzato questa partnership con Escape Livre, che è destinata a durare, e abbiamo avuto la piacevole opportunità di avere in questo tour modelli ibridi del marchio e uno 100% elettrico. Qualcosa di molto importante per questa occasione in cui Jeep, il marchio fondatore del 4×4, si sta muovendo con fiducia verso la transizione elettrica”, ha dichiarato Luís Domingues, Direttore Marketing di Jeep in Portogallo.

Jeep continua ad attuare la sua strategia di elettrificazione, basata sui quattro pilastri della sua gamma, i modelli ibridi plug-in 4xe Renegade, Compass e Wrangler, nonché sul suo primo 100% elettrico, l’irriverente Avenger.

La gamma ibrida ricaricabile 4xe si affida a una tecnologia in grado di fornire ai suoi guidatori la Jeep più performante, efficiente e divertente di sempre, consentendo inoltre una mobilità senza emissioni in circa 50 chilometri di guida urbana attraverso la propulsione completamente elettrica. D’altro canto, l’Avenger scommette su un motore elettrico al 100% per portare l’esperienza del brand a un livello di efficienza successivo, mantenendo intatto lo spirito di avventura e libertà inseparabile dal marchio.

Eletta “Miglior SUV per famiglie” nell’edizione 2023 del premio “Women’s World Car of the Year”, nonché vincitrice del prestigioso premio Car of the Year 2023 in Europa, la nuova Avenger si è distinta anche per il design, avendo recentemente vinse l’“autonis”, premio che distingue le auto più belle lanciate durante tutto l’anno.