Abarth 2000 Sport Prototipo eletta Best of Paddock ad ASI in Pista 2023

La recente edizione di ASI in Pista, tenutasi l’11 novembre presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari, ha celebrato la storia dell’automobilismo con quasi 200 vetture storiche partecipanti. Tra questi gioielli dell’automobilismo, spicca la leggendaria Abarth 2000 Sport Prototipo del 1970, guidata da Angelo Miniggio, che ha brillantemente conquistato il prestigioso riconoscimento Best of Paddock.

Questa vettura, un’icona del marchio torinese, ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti per la sua bellezza e il suo ruolo nei campionati internazionali di montagna degli anni ‘60 e ‘70.

Abarth 2000 Sport Prototipo: la vettura ha spiccato ad ASI in Pista 2023

Parallelamente, la Maserati 6C del 1934 appartenente alla Collezione Panini di Modena e guidata da Matteo Panini ha ricevuto la Targa Oro Special per il suo glorioso passato sportivo. L’auto in questione, insieme ad altre 40, ha partecipato alla sessione di omologazione per la certificazione ASI (Automotoclub Storico Italiano), sottolineando l’importanza del patrimonio storico automobilistico italiano.

Il Tributo Tricolore è stato assegnato alla De Tomaso Pantera Gruppo 4 del 1973, condotta da Pietro Silva, in onore della sua vittoria nel Giro Automobilistico d’Italia del 1973. Altre vetture degne di nota includono la Bugatti 37/44 del 1927, guidata da Stefano Rosina, eletta Regina dei Grand Prix, e l’Alfa Romeo Giulia GTA Gruppo 5 del 1965 di Attilio Fantini, vincitrice del Premio Silhouette. Quest’ultima, allestita all’epoca dall’Autodelta, evidenzia il ruolo cruciale del marchio nel panorama delle competizioni.

L’evento, organizzato dal Settore ASI Veicoli da Competizioni sotto la guida di Andrea Bergamini, ha offerto una giornata ricca di passione per gli appassionati, con turni di giri liberi in pista e l’emissione di Certificati di Rilevanza Storica e Certificati di Identità ASI.

Tra i momenti salienti, si segnala la presenza di Giampalo Dallara, fondatore di Dallara Automobili, che ha ritirato la Targa Oro ASI per la sua monoposto F192, e del due volte campione del mondo rally Miki Biasion, alla guida della sua Lancia Delta 4WD Gruppo A recentemente certificata da Stellantis Heritage.

ASI in Pista 2023 si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti delle auto storiche, offrendo un viaggio nel tempo attraverso alcune delle più iconiche vetture da competizione.