Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità che arricchirà la gamma della principale casa automobilistica italiana. Ecco tutto quello che sappiamo a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo fondamentale nel futuro del brand torinese e più in generale nell’intero settore automobilistico quanto meno in Europa.

Ecco tutto quello che sappiamo sulle caratteristiche, design, prezzi, motori e novità relative alla nuova Fiat Panda 2024

Innanzi tutto partiamo da quando la nuova Fiat Panda farà il suo debutto. Sembra prendere piede sempre di più l’ipotesi che questa auto possa debuttare giorno 11 luglio 2024 data importante per Fiat che proprio in quella data festegia 125 anni di attività. L’ipotesi sembra plausibile ma ovviamente ciò non toglie che già alcuni mesi prima sarà possibile vedere le prime immagini del modello come avvenuto quest’anno per quanto riguarda le nuove Fiat Topolino e Fiat 600 che pur essendo state presentate lo scorso 4 luglio in realtà già da alcuni mesi erano apparsi in immagini e video mostrando il loro design quasi completamente.

Per quanto riguarda il design la nuova Fiat Panda avrà le sembianze di un crossover lungo circa 4 metri dalle forme squadrate. Lo stile sarà ispirato in parte dalla Fiat Centoventi, famosa concept rivelata nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra e in parte dalla recente Citroen e-C3. Le due auto saranno gemelle con la stessa piattaforma, la stessa gamma di motori e forse anche lo stesso stabilimento di produzione. Per quanto riguarda la piattaforma sarà la Smart Car che poi in seguito sarà usata per altre 5 auto di Stellantis. Questa piattaforma consentirà a Fiat di proporre questa auto sul mercato a prezzi davvero competitivi.

Al momento non ci sono notizie certe ma pare che la versione elettrica da 320 km dovrebbe partire da circa 23 mila euro al netto di incentivi, la versione ibrida entry level con motore da 100 cavalli dovrebbe costare meno di 15 mila euro quindi un prezzo in linea con la generazione attuale che parte da 14.600 euro. Inoltre sembra esserci la possibilità concreta di almeno una terza variante sempre elettrica ma con batteria più piccola e autonomia di 200 km che potrebbe costare 19.900 euro. Le batterie saranno LFP. Nella versione da 320 km dovrebbero essere da 44 kWh. Questa auto sarà una vettura globale che sarà venduta in almeno 3 diversi continenti: Europa, Africa e America latina. In quest’ultimo continente l’auto potrebbe però prendere il nome di nuova Fiat Argo.

Per quanto riguarda le caratteristiche della nuova Fiat Panda sappiamo che sarà un’auto essenziale e minimalista. Ci sarà insomma un ritorno alle origini di questo modello che permetterà a chi vuole un’auto semplice di poterla avere ad un prezzo molto conveniente. Chi invece preferirà una versione più accessoriata avrà la possibilità di usufruire di numerosi optional rendendola un’auto abbastanza completa. per quanto riguarda il luogo di produzione, originariamente si pensava sarebbe stato lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Più di recente sono aumentate le chance dello stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia dove verà assemblata la Citroen e-C3. Al momento però si registra il silenzio da parte di Fiat. Non si esclude che l’auto possa entrare nella trattativa tra Stellantis e governo italiano per portare la produzione di auto in Italia ad oltre 1 milione all’anno. In questo caso la nuova Panda potrebbe essere prodotta in uno degli stabilimenti presenti nel nostro paese. Ciò non toglie che l’auto sarà prodotta in più di una fabbrica. Si parla anche di Betim in Brasile e Kenitra in Marocco. infine segnaliamo che secondo indiscrezioni tutte da confermare, questa auto dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat che si contrapporrà a quella di 500 da cui dovrebbe derivare anche la nuova Fiat Multipla che vedremo nel 2025. Già nelle prossime settimane non si escludono novità importanti a proposito di questo futuro modello.