Jeep Compass e Commander si confermano leader nei rispettivi segmenti in Brasile

Numero uno tra i SUV medi nel mercato brasiliano, Jeep Compass ha mantenuto, con le vendite di ottobre, la sua ampia leadership nella categoria. Nel mese di ottobre ci sono state 4.640 vendite e un ampio vantaggio per il modello nel mese rispetto alle dirette rivali. Quest’anno la vettura della casa americana di Stellantis ha già venduto più di 49 mila unità in quel paese. Questi numeri mostrano la forza delle vendite del celebre SUV di Jeep in Brasile, anche con l’arrivo di nuovi concorrenti. Rappresenta inoltre un vantaggio di circa quindicimila unità rispetto al secondo posto di categoria. Oggi la Compass rappresenta quasi la metà della categoria C-SUV, con una quota del 41,6 per cento.

In Brasile Jeep Compass e Commander mantengono la leadership nei segmenti dei SUV medi e dei SUV grandi

Un altro punto forte del marchio è stata la Jeep Commander. Il modello, l’auto a 7 posti più venduta nel Paese, ha dominato ancora una volta la classifica dei D-SUV nel mese di ottobre, con 1.577 immatricolazioni. Da inizio anno, la Commander ha già venduto 16.965 unità e una quota del 25,1 per cento in questa importante categoria premium del mercato. Nel competitivo B-SUV, la Jeep Renegade ha venduto 3.249 unità, raggiungendo le 39.928 unità vendute nel 2023.

Nel mese di ottobre, Jeep ha venduto 9.511 unità nel mercato brasiliano. Queste vendite hanno contribuito a far superare al marchio le 100.000 immatricolazioni da inizio anno nel Paese, raggiungendo un volume di 106.744 vendite nel 2023.

Insomma per Jeep grazie ai suoi modelli ed in particolare a Jeep Compass e Commander continua l’ottimo momento in Brasile con il marchio che consolida la sua posizione di secondo miglior brand di Stellantis nel paese dietro solo a Fiat.