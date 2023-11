Fiat 500 auto più venduta in Germania ad ottobre

Dichiarazione d’amore all’Italia: nel mese di ottobre sono state immatricolate nella Repubblica Federale tedesca più Fiat 500 rispetto ai modelli nazionali che di solito sono in cima a questa hit parade. Inoltre, la Fiat 500 Elettrica ha conquistato il primo posto nel segmento A/B tra i veicoli elettrici a batteria (BEV). Ciò emerge dalla statistica mensile dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA).

Fiat 500 leader del mercato auto in Germania

Nel mese di ottobre i clienti tedeschi hanno immatricolato 5.401 nuove Fiat 500. Ciò corrisponde ad un aumento di circa il 17 per cento rispetto al mese precedente. Complessivamente il marchio Fiat ha registrato nei primi dieci mesi un aumento delle immatricolazioni del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2022.

“Il fatto che la nostra iconica 500 raggiunga la prima posizione in Germania – nel principale mercato automobilistico europeo – è un chiaro messaggio che la direzione del marchio (mobilità urbana sostenibile per tutti) è ben allineata con le esigenze dei nostri clienti tedeschi. Ne sono molto orgoglioso e vorrei ringraziare la mia squadra per questo. Sono fermamente convinto che questo slancio positivo continuerà grazie alla nostra nuova gamma di prodotti”, afferma Olivier Francois, CEO del marchio Fiat e CMO globale di Stellantis.

“Non capita spesso che un modello importato si comporti meglio sul mercato tedesco di tutti i forti concorrenti nazionali. Siamo quindi orgogliosi del primo posto assoluto della Fiat 500 nelle statistiche delle immatricolazioni di ottobre. Questo successo conferma la nostra missione di offrire mobilità accessibile a tutti. I clienti tedeschi esigenti onorano questa strategia sia per i nostri veicoli elettrici che per i nostri modelli con motore a combustione. Questa tendenza al rialzo sarà ulteriormente rafforzata dalla nuova Fiat 600 Elettrica, che ha appena completato con successo il lancio sul mercato tedesco”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile dei marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional in Germania.