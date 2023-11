Opel Corsa è stata nuovamente numero uno in Germania in ottobre

Ottobre forte per la Opel Corsa in Germania: il bestseller della casa di Rüsselsheim è la piccola auto più popolare della Germania. Secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), nel mese di ottobre la Corsa è stata al vertice del segmento B per il terzo mese consecutivo con 3.741 nuove immatricolazioni. Secondo i dati interni preliminari, una Corsa su quattro immatricolata di recente era la variante elettrica a batteria. Da inizio anno sono state immatricolate complessivamente 44.662 Corsa, di cui 10.039 Corsa Elettrica. Ciò rende la Rüsselsheimer la piccola auto più venduta in Germania in tutte le varianti di guida.

Per la terza volta consecutiva Opel Corsa al primo posto nella classifica delle immatricolazioni delle auto compatte in Germania

Dalla sua presentazione nel 1982, sono state vendute in tutto il mondo oltre 14,5 milioni di copie della Corsa. In Germania e Gran Bretagna, Opel Corsa è stata l’utilitaria più venduta nel 2021 e nel 2022. La nuova edizione della Corsa è nei negozi ormai da alcune settimane, ora con il logo Opel Vizor, il nuovo cruscotto digitale e molti modelli top di gamma. tecnologie come la luce antiriflesso Intelli-Lux LED Matrix.

Anche i veicoli commerciali leggeri Opel hanno registrato risultati positivi nel mese di ottobre. Con circa 2.000 nuove immatricolazioni, Opel Combo, Vivaro e Movano hanno raggiunto una quota di mercato del 9,1 per cento, un aumento enorme di 5,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nel complesso, i risultati di ottobre per Opel in Germania sono molto positivi. Secondo la KBA, il mese scorso sono state immatricolate circa 11.350 vetture Opel. La quota di mercato delle autovetture è stata del 5,2 per cento, nettamente superiore a quella dell’anno precedente (4,7 per cento). Insieme ai veicoli commerciali leggeri, secondo i dati interni preliminari, la quota di mercato era del 5,5 per cento (ottobre 2022: 4,6 per cento). Una buona vettura Opel su cinque di nuova immatricolazione era elettrica a batteria. La quota di mercato delle auto elettriche di Opel per le autovetture è stata del 6,7 per cento, significativamente superiore alla quota di mercato complessiva. Oltre alla Opel Corsa Elettrica, anche la Opel Mokka Elettrica dà un forte contributo a questo risultato: oltre il 60 per cento di tutte le Mokka di nuova immatricolazione erano elettriche.

“Quest’anno offriamo già 15 modelli elettrificati. Entro la fine del 2024 avremo almeno un veicolo puramente elettrico in ogni serie di modelli. Ciò significa che siamo pionieri nel percorso verso una mobilità a impatto climatico zero. I dati di vendita ora mostrano chiaramente che siamo sulla strada giusta”, afferma Patrick Dinger, brand manager Opel in Germania.