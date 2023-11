Tesla ruba il responsabile della qualità della produzione da Stellantis

Tesla ha ingaggiato un esperto dirigente della produzione di Stellantis per gestire il controllo qualità presso la sua Gigafactory in Texas. Come già riportato, Tesla ha trasferito negli Stati Uniti Tom Zhu, il dirigente responsabile delle operazioni di Tesla in Cina, per sovrintendere a tutte le operazioni di produzione e vendita in Nord America. Da allora, il dirigente ha potenziato la leadership manifatturiera della casa di Elon Musk con diverse nuove assunzioni. Di recente l’azienda america ha reclutato Michael Hildebrand, dirigente della produzione di Eli Lilly, per gestire l’espansione della Gigafactory Nevada all’inizio di quest’anno.

Tesla ingaggia da Stellantis il nuovo responsabile della qualità

La casa automobilistica ha anche assunto un alto dirigente della produzione Bosch, il dottor Michael Schmitt, per gestire le operazioni di Gigafactory. Tesla ha portato nella sua squadra un dirigente di alto livello della qualità manifatturiera di Stellantis: Kahiree Gans. Gans ha recentemente aggiornato il suo profilo LinkedIn per confermare che ora è il “Responsabile delle operazioni di qualità” di Tesla presso Gigafactory Texas. Il dirigente della produzione ha ottenuto una laurea in ingegneria meccanica presso la Tuskegee University e un master in ingegneria della produzione presso l’Università del Michigan.

Ha iniziato la sua carriera ingegneristica presso GM, ma ha trascorso gli ultimi dieci anni presso Stellantis, dove ha ricoperto diverse posizioni nel campo dell’ingegneria e della produzione di gruppi propulsori.Più recentemente, è stato responsabile della qualità della produzione per la divisione motori di Stellantis. Ora guiderà le operazioni di qualità in un momento cruciale per Gigafactory Texas.

La fabbrica sta passando dalla sola produzione di Model Y all’aggiunta del programma di produzione Cybertruck alla sua capacità produttiva. Inoltre, Tesla sta producendo celle batteria nello stabilimento e sta implementando il suo nuovo processo di produzione “unboxed” che sarà alla base dei suoi veicoli di prossima generazione.

Gans è l’ultimo di una serie di nuove assunzioni per rafforzare la leadership manifatturiera di Tesla nel tentativo di aumentare la capacità produttiva della casa automobilistica dagli attuali circa 2 milioni di veicoli elettrici all’anno a 20 milioni entro la fine del decennio. Molti analisti del settore non credono in questo obiettivo, ma molti non credevano nemmeno che Tesla sarebbe mai arrivata a 1 milione di veicoli all’anno.