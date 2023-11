Stellantis: i membri Unifor ratificano il nuovo contratto

Unifor, il sindacato dei lavoratori dell’auto in Canada, ha annunciato che i suoi membri in alcune delle fabbriche canadesi di Stellantis hanno ratificato i nuovi contratti con il gruppo automobilistico franco-italiano. I nuovi contratti, che coprono circa 8.200 lavoratori di Stellantis in Canada, prevedono aumenti salariali, bonus, miglioramenti pensionistici e garanzie di investimento e di prodotto per le fabbriche di Windsor, Brampton e Etobicoke. I lavoratori hanno ratificato i contratti con una maggioranza di oltre il 60 per cento.

Nel corso della durata del contratto triennale, la retribuzione oraria base per i lavoratori a tariffa più alta aumenterà di quasi il 20% per gli addetti alla produzione e del 25% per i settori specializzati, insieme agli adeguamenti dell’indennità per il costo della vita (COLA) a partire da dicembre 2024 per contribuire a proteggere salari dei lavoratori dalla crescente inflazione. L’Accordo quadro comprende anche disposizioni speciali sulla transizione ai veicoli elettrici, comprese tutele rafforzate sulla sicurezza del reddito, per aiutare a supportare i membri Unifor durante il periodo di riorganizzazione dei veicoli elettrici.

L’accordo è stato ratificato dopo i voti positivi dei membri degli stabilimenti Stellantis di Windsor, Brampton, Etobicoke, Mississauga e Red Deer. I contratti seguono il modello di quelli raggiunti con Ford e General Motors, che prevedono anche misure di sicurezza del reddito per la transizione verso i veicoli elettrici. Stellantis si è impegnato a riconvertire la fabbrica di Brampton per produrre futuri veicoli elettrici, e a mantenere la produzione a Windsor

Il presidente di Unifor, Lana Payne, ha dichiarato di essere orgoglioso dei suoi membri per la loro azione rapida e decisa durante lo sciopero, e ha aggiunto che i nuovi contratti miglioreranno notevolmente gli standard di vita dei lavoratori di Stellantis in Canada. Il presidente di Stellantis, Carlos Tavares, ha ringraziato i lavoratori per il loro sostegno e ha affermato che i nuovi contratti rafforzeranno la competitività e la sostenibilità del gruppo automobilistico.

Mentre Stellantis si prepara a introdurre più di 25 veicoli elettrici a batteria in Canada e negli Stati Uniti entro la fine del decennio, le operazioni dell’azienda in Canada continueranno a svolgere un ruolo fondamentale, si legge in una nota.