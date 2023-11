Stellantis cresce nel mercato complessivo europeo e nel mercato delle auto elettriche nel 2023

Stellantis ha annunciato la scorsa settimana risultati impressionanti per il terzo trimestre e la regione dell’Europa allargata ha dato un contributo significativo al successo dell’azienda. Particolarmente degno di nota è un significativo aumento del 5% su base annua delle vendite nette, guidato da un aumento dell’11% delle consegne e da un coerente sviluppo dei prezzi netti. Nel terzo trimestre Stellantis si è assicurata il secondo posto nel mercato europeo con una quota del 18,3%, mentre nel segmento dei veicoli commerciali Stellantis domina con una quota di mercato costantemente superiore al 30%, supportando così la business unit Stellantis Pro One di recente fondazione. top del settore.

Stellantis consolida il secondo posto nella classifica generale delle vendite sul mercato europeo

Notevoli successi sono stati ottenuti nei principali mercati europei, tra cui la quota di mercato più alta in quasi tre anni in Germania pari al 14,9% a settembre e un forte contributo da parte di Opel, Jeep e dei veicoli commerciali. Nel Regno Unito, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 14% a settembre con la Vauxhall Corsa – l’auto più venduta nel segmento B – registrando anche il volume di vendite più alto da un mese a oggi.

Stellantis sta crescendo rapidamente nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV). Con un aumento del 41% rispetto al terzo trimestre del 2022, l’azienda ha conquistato una quota di mercato del 15,3% in Europa ed è leader in vari segmenti BEV. Le vendite di BEV sono in costante aumento ogni trimestre, posizionando Stellantis al secondo posto nella classifica europea con oltre 87.000 veicoli BEV consegnati nel terzo trimestre. Modelli come la Fiat 500e, la Opel/Vauxhall Corsa Electric, la Peugeot E-208, la Jeep Avenger e l’intera gamma di veicoli commerciali BEV (quota di mercato del 38%) hanno aumentato le prestazioni dell’azienda. In particolare nel segmento tedesco delle auto elettriche, Stellantis si è assicurata la prima posizione a settembre con una quota di mercato di quasi il 23%.

“Non solo abbiamo ridotto il divario rispetto ai leader di mercato in Europa, ma li abbiamo anche superati nel mercato dei BEV nell’ultimo trimestre”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe. “In un ambiente dinamico e altamente competitivo caratterizzato da continue interruzioni, dimostriamo resilienza, efficienza e agilità. Lo facciamo costruendo la nostra offerta di prodotti unica sull’impegno dei nostri dipendenti e sull’impegno della nostra rete di concessionari. Anche lo slancio della nostra elettrificazione è aumentato in ottobre. Siamo sulla buona strada per raddoppiare la nostra offerta di modelli completamente elettrici entro la fine del 2024 come parte del nostro piano strategico “ Dare Forward 2030 ”. C’è ancora molta strada da fare, ma insieme siamo sulla strada del successo”.

I risultati preliminari 1 di ottobre nell’UE29 mostrano un aumento delle immatricolazioni del 14% rispetto allo scorso anno – una quota di mercato di circa il 19,1% nel mese (+0,2 punti percentuali rispetto a settembre 2023) e del 18,8% nei primi dieci mesi di l’anno. Nei cinque principali paesi europei le vendite sono aumentate in ottobre rispetto allo scorso anno: +21,3% in Francia, +28,9% in Germania, +18,2% in Italia, +6,4% in Spagna, +6% nel Regno Unito. In Francia, Italia e Portogallo, Stellantis è leader nel mercato complessivo, mentre l’azienda è leader nel mercato delle auto elettriche in Francia, Portogallo e Spagna. Nel Regno Unito, Vauxhall è il marchio numero uno di veicoli commerciali elettrici e le versioni elettriche di Vauxhall Corsa, Mokka e Vivaro sono ai vertici dei rispettivi segmenti BEV. Stellantis ha avuto un ottobre forte in Germania, con le vendite di veicoli commerciali quasi raddoppiate e contribuendo a una quota di mercato record del 25,7%.