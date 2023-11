Alfa Romeo affronterà BMW iX e Porsche Cayenne con questo modello

Alfa Romeo è decisa a diventare un brand premium di caratura mondiale facendo bene in tutto il mondo. Con questo obiettivo in mente dunque la casa automobilistica del Biscione è decisa a rientrare nel segmento E del mercato auto con due modelli molto interessanti. Una di queste vetture sarà un E-SUV dalle dimensioni imponenti quasi 5 metri ma dal design aerodinamico e sportivo che potrebbe garantire grosse fette di mercato permettendo alla casa milanese di conquistare nuove quote di mercato.

Ecco come sarà Alfa Romeo E-SUV

Il futuro Alfa Romeo E-SUV sarà un modello che dovrebbe permettere al brand premium di Stellanis di poter rivaleggiare ad armi pari con avversari del calibro di Porsche Cayenne e BMW iX. A proposito di questo veicolo qui vi mostriamo un render che è stato pubblicato nelle scorse ore dal sito Carscoops che immagina così l’aspetto della futura top di gamma di Alfa Romeo destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma dello storico marchio milanese nei prossimi anni. Con questo modello infatti Alfa Romeo spera finalmente di sfondare in maniera definitiva in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti fondamentali per diventare un brand premium di livello globale.

Questa auto in particolare sarà realizzata pensando molto al cliente americano. Difatti sarà molto grande forse con 7 posti a sedere. Non è chiaro se in tutte le varianti o solo in alcune. Questo veicolo sarà un concentrato di lusso, tecnologia, design e piacere di guida. Verrà venduta anche in Europa ma il grosso delle vendite Alfa Romeo conta di farlo proprio in quei paesi.

Alfa Romeo E-SUV forse sarà prodotto in Italia. Diciamo forse perchè non è escluso una produzione negli USA. La piattaforma sarà la STLA Large la stessa delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio ma anche di una futura berlina coupé che dovrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028. Ovviamente come tutte le altre auto del Biscione anche il futuro E-sUV sarà solo elettrico.