Jeep continua a crescere in Germania. Secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), nel mese di ottobre il numero di immatricolazioni di auto nuove del marchio statunitense è aumentato in modo significativo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con un aumento del 53,6 per cento. Ciò significa che Jeep rimane uno dei marchi di importazione in più rapida crescita in Germania. Questo è il terzo mese consecutivo positivo, poiché la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis è riuscita ad aumentare significativamente le immatricolazioni in agosto e settembre rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso. Finora il marchio statunitense è riuscita anche ad aumentare significativamente le immatricolazioni di autovetture nel corso dell’anno, con un aumento del 10,7 per cento rispetto all’anno precedente.

Oltre il 10% in più di nuove immatricolazioni nel corso dell’anno per Jeep in Germania

I principali motori dello sviluppo positivo di Jeep in Germania sono i due modelli di SUV compatti Renegade e Avenger. Con questi due best-seller, Jeep è ben posizionata nel crescente segmento dei B-SUV. “Il risultato ancora una volta positivo delle immatricolazioni dimostra chiaramente che siamo ancora sulla strada della crescita con Jeep in Germania. Con Avenger e Renegade, abbiamo in offerta due modelli apprezzati dai clienti per le loro dimensioni compatte, la facilità di entrata e uscita e la buona visibilità. Vorrei ringraziare i nostri partner Jeep e l’intero team per i loro instancabili sforzi volti a rendere possibile questo grande sviluppo”, afferma Luigi Saia, responsabile Jeep Germania.

Dunque per Jeep arrivano ancora buone notizie dalla Germania. La casa automobilistica americana sta vivendo un buon 2023 in generale grazie all’ottimo andamento nelle vendite dei suoi modelli ed in particolare della Avenger che fin da subito è sembrata essere un modello molto apprezzato dai clienti di tutta Europa sia in versione con motore a combustione che in quella elettrica al 100 per cento.