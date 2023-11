Jeep consolida il suo primato nel mercato dei veicoli ibridi plug-in

L’attuale scenario automobilistico in Italia rivela una tendenza inarrestabile verso la sostenibilità, e in questo panorama, Jeep si afferma come leader indiscussa. I dati forniti da Dataforce rivelano che il produttore americano ha raggiunto un’importante pietra miliare nel mercato dei veicoli ibridi plug-in con la sua innovativa gamma 4xe, e nel contempo, ha posizionato la nuova Jeep Avenger in cima alla classifica dei B-SUV 100% elettrici.

Analizzando le performance commerciali, emerge che il costruttore americano ha occupato la sesta posizione nel ranking mensile del mercato italiano con un’incisiva quota del 4,92%, segnando un incremento sia mensile che annuale. Questi risultati non solo rafforzano la posizione di Jeep nel segmento PHEV, ma evidenziano anche il crescente interesse nei confronti dei SUV di segmento B completamente elettrici.

Jeep: ottobre 2023 si è concluso al top per il brand americano

La tecnologia 4xe, rappresentata da Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe (entrambi prodotti nello stabilimento di Melfi), ha raggiunto un’importante fetta di mercato, avvicinandosi al 17%. Questi SUV hanno non solo consolidato la leadership del marchio di Stellantis nel settore ibrido, ma hanno anche conquistato il favore del pubblico italiano per le loro qualità.

In particolare, la Compass 4xe – che recentemente è stata protagonista del Grand Tour of Switzerland – ha dominato il mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in, attestandosi come il modello più venduto in assoluto nel 2023, e primeggia nella categoria C-SUV considerando tutte le tipologie di motorizzazione. Parallelamente, il Renegade 4xe si è posizionato al vertice nel segmento B-SUV ibridi plug-in.

La Jeep Avenger, progettata nel Jeep Design Studio di Torino, si distingue per il suo trionfo nelle vendite di ottobre, dimostrando un’accoglienza entusiastica da parte dei consumatori italiani e consolidando la sua presenza come leader tra i B-SUV full electric.

Questi risultati evidenziano il percorso intrapreso dal brand di Stellantis verso un futuro di mobilità a impatto zero. La gamma 4xe, composta anche da modelli iconici come Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, rappresenta l’impegno del marchio americano verso la mobilità sostenibile.

Jeep si è imposta come riferimento nel mercato con una gamma che comprende sia ibridi plug-in che veicoli completamente elettrici. Il suo approccio non si limita a una mera risposta alle esigenze ecologiche, ma rappresenta piuttosto un impegno a mantenere inalterati i suoi valori storici, proponendo veicoli che offrono le migliori prestazioni in off-road nella loro categoria.