Nuova Alfa Romeo SZ: c’è chi immagina così il suo ritorno

In un video pubblicato su YouTube dal canale Motors è stata immaginata una nuova Alfa Romeo SZ. Si tratta di una sorta di restomod o futura versione del celebre modello venduto tra il 1989 e il 1991 e costruito in pochissimi esemplari. Questa auto proprio a causa della sua rarità è diventata oggetto di collezione tanto che di recente alcuni esemplari sono stati venduti a prezzi notevolmente superiori ai 100 mila euro. Si tratta di una sorta di riscatto per un modello che all’epoca fu accolto tiepidamente da i fan del Biscione a causa delle sue linee di design giudicate da alcuni come “controverse”.

A proposito di nuova Alfa Romeo SZ, di recente questa auto è tornata al centro dell’attenzione. Questo in quanto il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos ha dichiarato che alcuni elementi tipici di questo modello sarebbero stati utilizzati per una futura berlina, non si sa ancora se di segmento D o di segmento E. Ovviamente si tratterebbe di una reinterpretazione in chiave moderna di alcuni elementi di design come ad esempio la coda tronca.

In questo video viene immaginata una nuova Alfa Romeo SZ con linee più moderne ma comunque fedeli alla versione originale. Vedremo dunque se in futuro ci sarà davvero spazio nella gamma della casa automobilistica del Biscione per una vettura che prenderà spunto da questo famoso modello soprannominato “Il mostro”. Molto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per lo storico marchio milanese che nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di conquistare preziose quote di mercato e diventare il brand premium globale di Stellantis. Prima però ci sarà tempo per la nostalgia con un’altra concept car che omaggerà alcuni modelli sportivi del passato. Ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo 6C che vedremo per la prima volta il prossimo 30 agosto.