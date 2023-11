Ferrari: nel terzo trimestre ha venduto più supercar ibride che a benzina

Il portafoglio ordini della Ferrari è pieno fino al 2025, anno in cui prevede di lanciare il suo primo veicolo completamente elettrico. Lo ha detto giovedì il produttore di auto sportive di lusso, alzando le previsioni sugli utili per quest’anno. L’utile nel terzo trimestre ha superato le stime, grazie al potere di determinazione dei prezzi e al continuo aumentare delle personalizzazioni da parte dei suoi clienti alle sue auto.

“Il portafoglio ordini rimane ai livelli più alti, riflettendo la forte domanda in tutte le aree geografiche, coprendo l’intero anno 2025”, ha affermato l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Vigna ha detto agli analisti che tutti i modelli Ferrari tranne uno sono effettivamente esauriti nei prossimi mesi. Il suo tono è stato decisamente più ottimista di quello del rivale tedesco Porsche, che la scorsa settimana aveva avvertito che il settore del lusso stava risentendo degli effetti della cautela dei consumatori con l’aumento dei tassi di interesse.

Vigna ha confermato che la Ferrari, famosa per le sue auto a benzina ad alte prestazioni, è sulla buona strada per lanciare il suo primo veicolo completamente elettrico nell’ultimo trimestre del 2025. Il veicolo è attualmente in fase di prototipo e il nuovo “ebuilding” in cui verrà costruito presso la sede dell’azienda a Maranello, nel nord Italia, sarà inaugurato il prossimo giugno. “Con un nuovo impianto di produzione, una potenziale hypercar e un modello BEV (elettrico), tutti previsti nei prossimi 24 mesi, gli investitori ritengono che la Ferrari sia diretta verso un’altra fase entusiasmante nella storia dell’azienda”, hanno detto gli analisti Bernstein in una nota.

Le consegne di questo trimestre sono state guidate dalla gamma di 296 e SF90, mentre l’812 Competizione A e la quattro posti Purosangue sembrano essere in fase di crescita. La F8 Spider si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. Il portafoglio prodotti nel trimestre comprendeva nove modelli di motori a combustione interna e quattro modelli di motori ibridi. Le consegne dei modelli ibridi hanno raggiunto il 51,0 per cento delle consegne totali nel trimestre.

La società prevede ora che i suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti raggiungano almeno 2,25 miliardi di euro quest’anno, rispetto a una previsione precedente – e già migliorata – di 2,19-2,22 miliardi di euro. Nel periodo luglio-settembre, l’EBITDA rettificato della Ferrari è aumentato del 37% a 595 milioni di euro, battendo le aspettative degli analisti di 560 milioni di euro, secondo un sondaggio Reuters.