Alfa Romeo: il terzo trimestre 2023 conferma la crescita costante del Biscione

Alfa Romeo ha chiuso la prima parte dell’anno con risultati molto positivi e prosegue il suo percorso di crescita costante, basato sulla disciplina nell’applicare un piano strategico di prodotto solido e basato sul rigore nel raggiungere i più elevati standard di qualità. Con una costante attenzione al mercato europeo, la strategia del marchio è orientata a consolidare la propria presenza globale. L’Alfa Romeo ha fatto il suo ingresso ufficiale in Arabia Saudita, nell’isola della Martinica, a Singapore, a Hong Kong, e ha rafforzato la sua presenza con il lancio del Tonale a Dubai, in Marocco e in Giappone. Gli obiettivi che il brand si è prefissato sono chiaramente ambiziosi e il 2023 si sta dimostrando un anno complesso, anche se le eccezionali performance commerciali confermano la solida strategia adottata dal brand.

Alfa Romeo ha archiviato il terzo trimestre del 2023 mostrando risultati di vendita in costante crescita in tutto il mondo

A livello globale nel terzo trimestre del 2023, le immatricolazioni del marchio sono aumentate del 39% e del 10% nel trimestre in esame, con una forte crescita in Europa evidenziata da valori medi in aumento del 66% da inizio anno e del 15 per cento nel terzo trimestre. A guidare le performance straordinarie della regione sono state l’Italia (+95,3 per cento da inizio anno; +36,5 per cento nel terzo trimestre), Germania (83,7% da inizio anno; 37,9 per cento nel terzo trimestre), Belgio (82,0 per cento da inizio anno; 59,4 per cento nel terzo trimestre) e Francia (72,3 per cento da inizio anno; ; 7,7 per cento nel terzo trimestre).

Registrando un incremento del 128 per cento sul totale annuo, la regione del Medio Oriente e dell’Africa ha confermato il suo trend di crescita record, con un incremento del 66 per cento solo nel terzo trimestre. La regione è attualmente una certezza per il marchio italiano, in costante crescita dal 2022. Nello specifico, la Turchia è emersa come leader globale in termini di tasso di crescita in volume, sestuplicato su base annua. Il trend estremamente positivo si conferma anche in questo trimestre con un aumento del 160 per cento. Per rafforzare la presenza del marchio nella regione, l’intera gamma Alfa Romeo (Giulia, Stelvio e Tonale) è stata lanciata a Dubai, con il debutto della nuova Giulia e della nuova Stelvio in Marocco.

In Asia, l’Alfa Romeo continua a rafforzare la sua presenza. Con un aumento del 27 per cento rispetto al terzo trimestre del 2022, la regione India-Asia Pacifico è un’area strategica chiave. A testimoniare il focus del brand, è stato inaugurato a Singapore un nuovo flagship store ufficiale, che fa seguito al debutto del brand a Hong Kong. Inoltre, in Cina e Giappone, dopo il lancio della nuova Giulia e della nuova Stelvio, è arrivata la volta del Tonale, sono finalmente aperti gli ordini per gli estimatori del marchio.

Il Tonale ha fatto il suo debutto anche negli Stati Uniti. A seguire, gli straordinari risultati in termini di qualità dell’Initial Quality Study (IQS) realizzato da JD Power – in cui il Biscione è salita sul gradino più alto del podio tra i marchi premium, con il terzo posto nella classifica Per quanto riguarda il settore nel suo insieme, il brand italiano è pronto a riaffermarsi con una line-up rinnovata in un continente dalle grandi potenzialità: a settembre si è registrata una discreta crescita, pari al 7 per cento su base annua. Da segnalare infine il ritorno dell’Alfa Romeo in Martinica, con l’apertura di un nuovo showroom del marchio.