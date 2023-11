Nuova Alfa Romeo Carabinieri: nel 2025 già in divisa?

La nuova Alfa Romeo Giulia è una delle berline più apprezzate e desiderate dagli appassionati del marchio italiano, ma anche dalle forze dell’ordine. Infatti, la Giulia in passato è già stata scelta dai Carabinieri come vettura di rappresentanza e di pattuglia, grazie alle sue doti di stile, sicurezza e prestazioni. Ma come sarà la futura generazione della Giulia, prevista per il 2025? E soprattutto, come sarà una nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri?

Un video mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri

A provare a rispondere a queste domande è il designer e architetto Tommaso D’Amico che ha realizzato un video render di una possibile nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri. Il video, pubblicato su YouTube, mostra come potrebbe apparire la seconda generazione di Giulia quando indosserà la divisa dei Carabinieri.

La nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri riprende quindi alcuni elementi distintivi della Tonale e anche della recente Giulia SWB Zagato. Il render mostra anche i dettagli tipici della versione Carabinieri, come la livrea blu e rossa, il lampeggiante sul tetto, le sirene sul cofano e i loghi sulle portiere.

La nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri non è ancora stata confermata ufficialmente, ma se dovesse arrivare nel 2025 o nel 2026 come la versione normale della berlina sarà basata sulla piattaforma elettrica STLA Large del gruppo Stellantis e sarà solo elettrica al 100 per cento.

La nuova Alfa Romeo Giulia Carabinieri sarà quindi una vettura capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo alle forze dell’ordine una berlina dal carattere unico e dalle prestazioni eccezionali. Non vediamo l’ora di vederla in azione sulle strade italiane. Vedremo dunque se anche con questa vettura si confermerà il binomio tra Arma dei carabinieri e casa automobilistica del Biscione che prosegue ormai da molti decenni e che sembra essere destinato a continuare ancora per molto tempo.